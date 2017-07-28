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﻿香港天際萬豪酒店仲夏住宿特惠

2017-07-28 列印
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　　暑假來到，不少人都會計劃外遊活動，其實留在香港亦有不少好選擇。位於大嶼山的香港天際萬豪酒店，便推出由即日至2017年8月31日期間八折入住行政客房的住宿優惠，此外，住客更可獲免費升級，盡情享用行政酒廊尊貴服務，包括每天免費奉送精美早餐，惠顧黃昏雞美酒小食時光、天際咖啡室午市及晚市自助餐，可獲七五折優惠；惠顧酒店內的泉水療60分鐘或以上的任何身體或面部護理，可尊享八五折優惠。另外，住客更可獲免費提供額外睡牀一張，以及延遲退房時間至下午3時。

　　舉家入住，便可一邊欣賞飛機升降美景，一邊品嚐美酒小吃，順道同遊附近的大佛、大澳漁鄉等旅遊熱點，感受香港獨有風情。文：李泳烔

地址：香港國際機場航天城東路1號

查詢：3969 1888
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