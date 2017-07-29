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﻿Moto Z2 Play合體打機

2017-07-29 列印
Moto GamePad將手機變作手提遊戲機。售價待定
第二代JBL SoundBoost 2喇叭。售價待定
預載語音、手勢等自家智能體驗。
沿用金屬機身設計，主鏡頭擁有1,200萬像素及F1.7大光圈。
套上Moto Style Shells背蓋可進行無線充電。售價待定
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        不少品牌曾開發模組手機，惟成功例子不多，Motorola Moto Z系列卻是其一，廠商早前順勢開發第二代，Moto Z2 Play同樣可以加裝一系列Moto Mods玩變身，當中全新的GamePad模組簡直把手機變成手提遊戲機模樣。文、圖：B1807

　　相比日前亮相的同系旗艦Moto Z2 Force，儘管Moto Z2 Play的5.5吋OLED熒幕只屬全高清解像，也未有趕上雙鏡頭潮流，但所用的1,200萬像素鏡頭非省油的燈，不但擁有F1.7大光圈，亦具備雙像素及雷射自動對焦，遇上低光環境，成像質素都拍得住日、韓旗艦。效能方面，Moto Z2 Play採用Snapdragon 626處理器，內置4GB RAM及64GB ROM，運行Android 7.1.1平台，預載自家Moto Experiences智能應用，直接通過語音即可查問天氣、行程等資訊。

　　說到底，更換Moto Mods模組才是Moto Z2 Play的賣點，既可以沿用十倍光學變焦的Hasselblad True Zoom及Incipio offGRID外置電池，廠商同時開發了多款新應用，包括支援無線充電的Moto Style Shells背蓋及第二代JBL SoundBoost 2 喇叭，講到最吸引要數Moto GamePad，帶來Joystick及發射掣的操作手感之餘，還內置1,035mAh電量，不用擔心打機打到無電。

售價：$3,699　查詢：D1/8118 1888
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