﻿Moto Z2 Play合體打機

相比日前亮相的同系旗艦Moto Z2 Force，儘管Moto Z2 Play的5.5吋OLED熒幕只屬全高清解像，也未有趕上雙鏡頭潮流，但所用的1,200萬像素鏡頭非省油的燈，不但擁有F1.7大光圈，亦具備雙像素及雷射自動對焦，遇上低光環境，成像質素都拍得住日、韓旗艦。效能方面，Moto Z2 Play採用Snapdragon 626處理器，內置4GB RAM及64GB ROM，運行Android 7.1.1平台，預載自家Moto Experiences智能應用，直接通過語音即可查問天氣、行程等資訊。
說到底，更換Moto Mods模組才是Moto Z2 Play的賣點，既可以沿用十倍光學變焦的Hasselblad True Zoom及Incipio offGRID外置電池，廠商同時開發了多款新應用，包括支援無線充電的Moto Style Shells背蓋及第二代JBL SoundBoost 2 喇叭，講到最吸引要數Moto GamePad，帶來Joystick及發射掣的操作手感之餘，還內置1,035mAh電量，不用擔心打機打到無電。
售價：$3,699 查詢：D1/8118 1888