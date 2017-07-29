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﻿靚太潮遊高級Outlet

2017-07-29 列印
女裝白色皮鞋 原價$4,000 優惠價$2,000
男裝皮革銀包 原價$1,100 優惠價$550
男裝黑色皮鞋 原價$5,400 優惠價$2,700
紅色皮革手袋 原價$6,700 優惠價$3,350
男裝灰色背包 原價$8,700 優惠價$4,350
女裝手提袋 原價$1,300 優惠價$650
Jimmy Choo女裝高跟鞋 原價 $6,250 優惠價$2,500
Sam Edelman女裝高跟鞋 原價各$1,200 優惠價$360
Sophia Webster女裝平底鞋 原價 $3,300 優惠價$660
McQ男裝Tee 原價$2,200 優惠價$660
Alexander Wang女裝背心 原價$1,400 優惠價$420
Miu Miu太陽眼鏡 原價$2,750 優惠價$1,375
Tiffany & Co.太陽眼鏡 原價$3,800 優惠價$1,900
D&G太陽眼鏡 原價$2,600 優惠價$1,300
銀器首飾系列 原價$1,600至$2,000 優惠價$8,00至$1,000
銀器配心形手鏈 原價$2.360 優惠價$1,460
純銀及鍍金頸鏈 原價$2,200 優惠價$1,100
黃色手提袋 原價$2,215 優惠價$880
藍色手袋 原價$1,395 優惠價$975
白色手錶 原價 $3,055 優惠價$1,255
鋼料手鐲 原價各$735 優惠價各$150
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        位於葵興的Outlet佛羅倫斯小鎮於月前正式登港，佔地超過六萬平方呎，雲集Armani、Lane Crawford、Links of London等多個品牌，而部份貨品更低至二折發售，難怪成為了潮媽Zoey近期掃貨的心水之選。

Armani五折皮鞋手袋

　　意大利時裝品牌Armani是Outlet內極受歡迎的店舖之一，內裏有齊男女裝休閒服、西裝、鞋履、手袋和銀包等，全部以五折發售，Zoey首推皮革銀包及卡片套，折後數百元有交易。

Lane Crawford鞋衫二折

　　Lane Crawford專售高端名牌，如Jimmy Choo、D&G、Alexander Wang等，Zoey特別推介女裝鞋履，部份低至二折，現在買下將來出席宴會就大派用場。

Sunglass Hut名牌墨鏡半價

　　Sunglass Hut店內有超過數十個眼鏡品牌，如Miu Miu、Tiffany & Co.等，貨品低至半價發售，當中有太陽眼鏡亦有視光眼鏡，選擇甚多。

Links of London首家Outlet

　　首次在香港開設Outlet的Links of London，貨品跟香港其他專門店有異，主要出售英國款式，所以在香港其他店舖都買不到。店內貨品以低至半價發售，送禮或自用都一定揀到心水貨。

Folli Follie首飾低至二折

　　店舖主售首飾、手袋及手錶，當中以首飾最抵買，部份低至二折發售，非常吸引。

Zoey入貨攻略

　　可留意個別店舖推出的特別優惠，如在Armani選購兩件精選貨品，可額外獲85折優惠，3件精選貨品則可額外獲75折。另顧客凡於香港佛羅倫斯小鎮作任何消費並讚好官方社交平台，更可即場換領個人化禮物旅行掛牌。

佛羅倫斯小鎮

地址︰葵涌葵昌路100號        

查詢︰3595 3833　網址︰www.florentiavillage.com/hk-en
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