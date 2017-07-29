﻿靚太潮遊高級Outlet

位於葵興的Outlet佛羅倫斯小鎮於月前正式登港，佔地超過六萬平方呎，雲集Armani、Lane Crawford、Links of London等多個品牌，而部份貨品更低至二折發售，難怪成為了潮媽Zoey近期掃貨的心水之選。



Armani五折皮鞋手袋



意大利時裝品牌Armani是Outlet內極受歡迎的店舖之一，內裏有齊男女裝休閒服、西裝、鞋履、手袋和銀包等，全部以五折發售，Zoey首推皮革銀包及卡片套，折後數百元有交易。



Lane Crawford鞋衫二折



Lane Crawford專售高端名牌，如Jimmy Choo、D&G、Alexander Wang等，Zoey特別推介女裝鞋履，部份低至二折，現在買下將來出席宴會就大派用場。



Sunglass Hut名牌墨鏡半價



Sunglass Hut店內有超過數十個眼鏡品牌，如Miu Miu、Tiffany & Co.等，貨品低至半價發售，當中有太陽眼鏡亦有視光眼鏡，選擇甚多。



Links of London首家Outlet



首次在香港開設Outlet的Links of London，貨品跟香港其他專門店有異，主要出售英國款式，所以在香港其他店舖都買不到。店內貨品以低至半價發售，送禮或自用都一定揀到心水貨。



Folli Follie首飾低至二折



店舖主售首飾、手袋及手錶，當中以首飾最抵買，部份低至二折發售，非常吸引。



Zoey入貨攻略



可留意個別店舖推出的特別優惠，如在Armani選購兩件精選貨品，可額外獲85折優惠，3件精選貨品則可額外獲75折。另顧客凡於香港佛羅倫斯小鎮作任何消費並讚好官方社交平台，更可即場換領個人化禮物旅行掛牌。



佛羅倫斯小鎮



地址︰葵涌葵昌路100號



查詢︰3595 3833 網址︰www.florentiavillage.com/hk-en