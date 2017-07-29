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日報新聞 > 副刊

﻿Gen-K新世代型格

2017-07-29 列印
品牌新一季請來文青女神廖子妤作代言人。
Gen K Knit系列的針織面料舒適且具透氣度。
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　　以「Heritage American Tennis Brand」作品牌定位的K-Swiss，今季推出Gen-k全新系列。針對年輕創業者和企業家族群而設的Gen-K，以簡約時尚造型作招徠，迎合新世代追求的生活態度。

　　其中Gen-K Icon採用黑白Mono Tone色調，鞋外側以無縫皮革製成，鞋內側有品牌經典的五線車線，左右鞋舌則有分別有「19」及「66」兩組數字，以組成品牌始創年份1966。至於Gen K Knit系列鞋身採用了平面針織面料，功能性的針織面料觸感不但舒適柔軟，而且透氣度高，並同時擁有強大的支撐力，以提供着用者良好的穩定性。文：Ki

查詢：2110 1637
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