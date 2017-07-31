 Advertisement
  • 2017年7月31日 星期一
  • 31º
  • 80%
熱門： 裸體美食博覽納沙動漫電玩節踢波傷眼

日報新聞 > 副刊

﻿美腿+纖腰 塑身任務

2017-07-31 列印
Clarins Body Fit (左)$550 蘊含有機水薄荷萃取、雞冠花萃取、酒神菊萃取及冠笄花萃取，能減慢脂肪組織擴大強度。 amala Firming Body Treatment (左二)$695 含有姚金鑲、海藻及杏仁果實等成份，有助收緊肌膚，具排毒功效，令肌膚呈現健康的膚色和質感。 de Mamiel Revitalising Body Serum (右二)$645 以天然植物及植物精華為主要成份，如向日葵籽油，能深層滋潤乾燥的肌膚。 Swisskiss Lab S
Collistar high-definition Slimming Cream (後排左)$460 蘊含螺旋藻及礦物質，可助對抗頑強脂肪；另有靈芝成份，可助緊緻肌膚。 Apivita Rose Pepper Body Cream(前排左) $320 玫瑰胡椒緊緻身體潤膚乳有助緊緻肌膚，分解腰部、臀部與大腿的脂肪，重塑身體輪廓線條。 Susanne Kaufmann Anti Cellulite Cream $1,610(前排右) 獨有Pro-Contur配方，能促進脂肪細胞分解，
H2O+ Sea Salt Body Butter (左)$340 蘊含天然杏仁油、可可油及綠茶成份，可作深層滋潤皮膚，適合中性至乾性皮膚使用。 Refa Body Massage Gel (左二)$580 含六胜肽成份，有助緊緻肌膚，適合用於足部、腰部、臀部及手臂位置。 Rodial Super Fit Tummy Tuck(右二) $720 重點針對小肚腩，助燃燒脂肪，同時改善肌膚粗糙問題，收緊腰部線條。 Biotherm Skin Fitness Firming & Re
Sisley White Ginger Contouring Oil For Legs (左)$1,120 白薑花緊膚纖腿精華油有助減輕雙腳浮腫，由足踝開始塗抹，帶動至臀部作按摩即可。 Melvita L'Or Rose Organic Beautiful Light Legs (右)$230 集合有機薄荷花水、粉紅胡椒及黑胡椒精華，有助促進微循環，紓緩雙腿腫脹。
Innisfree Sea Salt Body Oil Scrub (左)$150 將磨砂膏的顆粒與精油均勻混合，再取適量塗抹於身體，可助去除肌膚角質層。 Sabon Body Scrub Gentlement (後排上)$420 採用來自死海的海鹽，加入天然潤膚油及維他命E，為肌膚補充水份。 Jo Malone London Vitamin E Body Treatment Scrub(右) $265 堅果仁及玫瑰果研磨成粉末，細緻地去除皮膚的老化角質。 Melvita Ros
Dr. Hauschka Blackthorn Toning Body Oil (左)$270 產品所蘊含的黑刺李花、白樺葉、聖約翰草油，能增強皮膚的彈性和緊緻度。 Nabelle Organic Slimming Oil (中)$498 有機葵花籽油、大豆油、金盞花油及人參精華，有助消除蜂窩組織及去水腫。 Melvita L'Or Rose Firming Oil (右)$360 主要成份為粉紅胡椒，其脂肪分解功效比咖啡因高出８倍之多。
Previous Next

        夏日炎炎，背心、短褲成為女生們至Hot的穿着示範，盡情展現美腿、纖腰，更恍如夏日的重要任務。除了運動與節食外，塑身產品亦記一功，只要善於運用磨砂、精華油、緊膚乳霜，定能助妳阻止脂肪積聚、排水去腫，重塑迷人曲線！文︰Angel　圖︰黄幹文        

模特兒︰Sana K.（Primo）

化妝、髮型︰Rainbow（Annie G.）

緊緻乳霜

　　多元效能的緊膚乳不但有緊緻肌膚之效，還有改善微循環及去水腫功用，用者可對號入座，揀選自己所需，如有些產品針對改善肚腩鬆弛、臀部橙皮脂肪等。

美腿去水腫

　　每天雙腿受到大大小小的壓力，如血管受壓及肌肉組織缺氧，令血液循環變得緩慢，不妨選擇專為紓緩雙腿而研發的護理產品，瞬間令雙腿回復輕盈。

身體磨砂

　　想令肌膚有效地吸收後續塑身產品，建議每星期做一至兩次磨砂，去除皮膚老化角質層。首選將植物及花果磨成粒子製成的磨砂用品，質感輕盈，更可經常使用。

瘦身精油

　　精油粒子較小，容易被皮膚吸收，而瘦身精油則能增強肌膚彈性，減少鬆弛情況，建議可重點塗於腰部、大腿及手臂等容易積聚脂肪的位置。

Apivita 3514 4095

amala 2882 5218

Biotherm 2698 7707

Clarins 2994 6238

Collistar 2505 5023

de Mamiel 2882 5218

Dr. Hauschka 2815 9448

H2O+ 2506 0588

Innisfree 3758 2988

Jo Malone London 2918 4865

L'occitane 2234 7198

Melvita 2317 1055

Nabelle 2375 7000

Refa 3695 3110

Rodial3798 0172

Sabon2722 3106

Sisley2997 9368

Susanne Kaufmann2882 5218

Swiss Kiss Lab 3568 6827
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd