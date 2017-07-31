﻿美腿+纖腰 塑身任務

夏日炎炎，背心、短褲成為女生們至Hot的穿着示範，盡情展現美腿、纖腰，更恍如夏日的重要任務。除了運動與節食外，塑身產品亦記一功，只要善於運用磨砂、精華油、緊膚乳霜，定能助妳阻止脂肪積聚、排水去腫，重塑迷人曲線！文︰Angel 圖︰黄幹文



模特兒︰Sana K.（Primo）



化妝、髮型︰Rainbow（Annie G.）



緊緻乳霜



多元效能的緊膚乳不但有緊緻肌膚之效，還有改善微循環及去水腫功用，用者可對號入座，揀選自己所需，如有些產品針對改善肚腩鬆弛、臀部橙皮脂肪等。



美腿去水腫



每天雙腿受到大大小小的壓力，如血管受壓及肌肉組織缺氧，令血液循環變得緩慢，不妨選擇專為紓緩雙腿而研發的護理產品，瞬間令雙腿回復輕盈。



身體磨砂



想令肌膚有效地吸收後續塑身產品，建議每星期做一至兩次磨砂，去除皮膚老化角質層。首選將植物及花果磨成粒子製成的磨砂用品，質感輕盈，更可經常使用。



瘦身精油



精油粒子較小，容易被皮膚吸收，而瘦身精油則能增強肌膚彈性，減少鬆弛情況，建議可重點塗於腰部、大腿及手臂等容易積聚脂肪的位置。



Apivita 3514 4095



amala 2882 5218



Biotherm 2698 7707



Clarins 2994 6238



Collistar 2505 5023



de Mamiel 2882 5218



Dr. Hauschka 2815 9448



H2O+ 2506 0588



Innisfree 3758 2988



Jo Malone London 2918 4865



L'occitane 2234 7198



Melvita 2317 1055



Nabelle 2375 7000



Refa 3695 3110



Rodial3798 0172



Sabon2722 3106



Sisley2997 9368



Susanne Kaufmann2882 5218



Swiss Kiss Lab 3568 6827