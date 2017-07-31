﻿神級全和牛宴

香港人鍾情食日本和牛，繼有鹿兒島和牛、神戶和牛及飛驒和牛，最近又多隻尾崎和牛搶灘，說的是新開的日法割烹料理店Marble，據說這餐廳是日本以外，唯一一家引入全隻尾崎和牛各部位作割烹料理的食店，到底這隻牛有幾和味？文：李泳烔 圖：蔡建新



宮崎縣的尾崎和牛每月只出口三十隻給世界各地，Marble是日本以外，唯一一家引入全隻尾崎和牛各部位（內臟除外）作割烹料理的餐廳。更矜貴的是，就連貴為米芝蓮星廚的日本名廚小西都主動請纓，自薦來當客席主廚，如此罕有美食，記者特前往一探究竟。



踏出酒店電梯門，眼前迎來看似黑漆漆的牆身，其實正是吃全牛宴的Marble店門。帶點好奇地按下自動門的按鈕，才發現內裏別有洞天，店內格局可給食客清楚看到大廚猶如表演的忙碌烹調過程，讓人目不暇給。



牛脂均勻肉結實



尾崎和牛脂肪分佈較平均，以天然飼料飼養，飼養期最高達三十六個月，較其他和牛長六至八個月，肉質相對更結實。餐廳老闆解釋，選擇用日、法式割烹，其中一個原因是這種料理在日本已很成熟及流行，另外全牛宴對於港人已是蠻新的嘗試，再混合日、法式烹調方法，感覺就更具吸引力。



老闆遞上一道尾崎和牛他他，嬌嫩鮮紅的牛肉他他用上西冷部位，上面一片薄得驚人的多士，賣相精緻猶如藝術品般。吃時先將多士用銀匙弄碎，混合碟上的英法芥末品嚐，簡單又開胃。除了法式料理，還供應一些傳統日式料理，好像牛肉壽司跟牛肉Shabu Shabu。牛肉壽司賣相漂亮，一啖入口，牛味濃郁不油膩。Shabu Shabu份量只有三片薄牛肉、烏冬跟雜菜，牛肉輕輕一灼已可，配合牛肉湯，入口即融，少了吃傳統鍋物的飽膩感，取而代之是滋味與暖胃感覺。



餐牌是小西先生與餐廳主廚一同設計的，主打三個套餐，記者今次試的菜式全是來自霜套餐（$1,800）。為免食客尚未適應全牛宴，小西先生特意將一些海鮮如蝦夷黑鮑、厚岸生蠔、毛蟹、赤海膽等日本食材加入套餐裏，但現時他正休假至8月初，想歎名廚手藝，謹記預約前查詢。



Marble Japanese French Kappo



地址：銅鑼灣禮頓道8號香港



銅鑼灣皇冠假日酒店1樓



查詢：2650 8988