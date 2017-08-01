﻿JR Gate Tower名古屋人氣新貴

日本本州中部重城名古屋（Nagoya）近年有不少新景點落成，繼遊樂園地LEGOLAND JAPAN及型格商場Maker's Pier相繼開業後，最近在JR名古屋站旁的JR Gate Tower成為人氣新貴，集購物、美食及玩樂於一身，難怪甚受歡迎。 文、圖：林逸



名古屋這個日本第四大城，近年默默「變身」，銳意要追上東京、大阪等地，成為旅客的焦點城市，特別在今年，當地的發展步伐便極為迅速，除在3月有LEGOLAND JAPAN及Maker's Pier接連開幕，來到4月便輪到鄰接JR名古屋站的JR Gate Tower華麗登場。



樓高四十四層的JR Gate Tower，是一幢位處名古屋市地標、雙塔式圓柱體結構的JR Towers旁邊的綜合式商業大廈，大樓跟左方的JR Towers及右方由郵局改建、設有KITTE商場的JP Tower名古屋，合組成為一個規模龐大的購物飲食消閒空間，難怪JR Gate Tower自開業以來，由朝到晚都是人頭湧湧，十分熱鬧。



對於旅客來說，JR Gate Tower的焦點便是由地庫至十三樓的商場部份，由地庫至八樓，便是高島屋Gate Tower Mall所在地，可找到多家男、女潮流衣飾店鈉舖，也有Design Tshirts Store、Francfranc、Aesop、Skinfood及iittala等深受香港人愛戴的品牌。來到七樓，更可發現售賣Snoopy、Hello Kitty及輕鬆小熊等卡通人物主題精品的專門店，而在八樓則有三省堂書店，多元店舖加上寫意環境，足教人逛上大半天也不覺疲倦。



更精采是再往上走，九樓及十樓便是「進化版」的Bic Camera電器店，除一眾電器產品外，就是藥妝品、食品、酒類、單車配件及高球用品都一應俱全。來到十一樓又是服裝店天下，一面是UNIQLO，另一面則是其姊妹店GU，又可買個痛快！再配合十二樓及十三樓的食肆區，十五樓的日本最高Starbucks咖啡店，以及分別佔據十五樓及十八樓至二十四樓的名古屋JR Gate Tower酒店，絕對是個足不出戶已能買得盡興的好地方。



美食選擇琳琅滿目



說到位於大樓十二樓及十三樓的Gate Tower Plaza美食街，便有多達三十七家供應各式美食的食肆可供選擇，除可找到仙台炭燒牛舌名店「利久」、新宿天婦羅名店「つな八」及東京人氣壽司店「梅丘壽司の美登利總本店」等熱門選擇，長龍店還包括使用最高級黑毛和牛入饌的牛扒及漢堡扒食肆「ミート矢澤」、東京老舖洋食店及蛋包飯名店「日本橋三代目たいめいけん」，以及薄餅店Napule等等。



值得一提是位於十二樓的蕎麥居酒屋「松玄」更得到不少名人「加持」，我到訪時，在店前便看到唐沢壽明及山口智子夫婦、福山雅治、伊藤淳史，以及橫綱級相撲好手稀勢の里都分別送上祝賀呢！



名古屋這個日本第四大城，近年默默「變身」，銳意要追上東京、大阪等地，成為旅客的焦點城市，特別在今年，當地的發展步伐便極為迅速，除在3月有LEGOLAND JAPAN及Maker's Pier接連開幕，來到4月便輪到鄰接JR名古屋站的JR Gate Tower華麗登場。



樓高四十四層的JR Gate Tower，是一幢位處名古屋市地標、雙塔式圓柱體結構的JR Towers旁邊的綜合式商業大廈，大樓跟左方的JR Towers及右方由郵局改建、設有KITTE商場的JP Tower名古屋，合組成為一個規模龐大的購物飲食消閒空間，難怪JR Gate Tower自開業以來，由朝到晚都是人頭湧湧，十分熱鬧。



對於旅客來說，JR Gate Tower的焦點便是由地庫至十三樓的商場部份，由地庫至八樓，便是高島屋Gate Tower Mall所在地，可找到多家男、女潮流衣飾店鈉舖，也有Design Tshirts Store、Francfranc、Aesop、Skinfood及iittala等深受香港人愛戴的品牌。來到七樓，更可發現售賣Snoopy、Hello Kitty及輕鬆小熊等卡通人物主題精品的專門店，而在八樓則有三省堂書店，多元店舖加上寫意環境，足教人逛上大半天也不覺疲倦。



更精采是再往上走，九樓及十樓便是「進化版」的Bic Camera電器店，除一眾電器產品外，就是藥妝品、食品、酒類、單車配件及高球用品都一應俱全。來到十一樓又是服裝店天下，一面是UNIQLO，另一面則是其姊妹店GU，又可買個痛快！再配合十二樓及十三樓的食肆區，十五樓的日本最高Starbucks咖啡店，以及分別佔據十五樓及十八樓至二十四樓的名古屋JR Gate Tower酒店，絕對是個足不出戶已能買得盡興的好地方。



美食選擇琳琅滿目



說到位於大樓十二樓及十三樓的Gate Tower Plaza美食街，便有多達三十七家供應各式美食的食肆可供選擇，除可找到仙台炭燒牛舌名店「利久」、新宿天婦羅名店「つな八」及東京人氣壽司店「梅丘壽司の美登利總本店」等熱門選擇，長龍店還包括使用最高級黑毛和牛入饌的牛扒及漢堡扒食肆「ミート矢澤」、東京老舖洋食店及蛋包飯名店「日本橋三代目たいめいけん」，以及薄餅店Napule等等。



值得一提是位於十二樓的蕎麥居酒屋「松玄」更得到不少名人「加持」，我到訪時，在店前便看到唐沢壽明及山口智子夫婦、福山雅治、伊藤淳史，以及橫綱級相撲好手稀勢の里都分別送上祝賀呢！



JR Gate Tower



地址：名古屋市中村區名駅一丁目1-3



查詢：81 52 566 2202



時間：10︰00-21︰00（商舖）



11︰00-23︰00（食肆）



網頁：www.towers.jp/jrgt-opening