﻿川粵滋味 家常手工菜

居住半山的街坊若在區內用膳，除了鄰近的私人會所和服務住宅咖啡室外，心齋和三希樓同樣是熱門的聚腳地，前者主打素食，滋味十足；後者除了馳名川菜，其粵式家常菜亦同樣出色。文：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com） 圖：褚樂琪



三希樓取名自滿清乾隆皇帝於紫禁城的書房三希堂，意指川希、粵希和點希。友人鍾情三希樓的川辣風味，麻辣火鍋、水煮魚和辣子雞更是聚會的必選菜式，其實三希樓的粵式家常菜同樣「味」力沒法擋。



普通菜式顯手藝



三希樓在科達中心設有兩店，Fifi慣往22樓的御膳閣用餐，皆因經理為人細心，會留意客人喜好，並介紹合適的菜式。這裏的食材如魚、雞和蔬果大多來自河源的農埸，天然樸實。其中，蒸金鯛魚在港鮮見，魚身線紋泛光，肉質以鮮甜嫩滑見稱，簡單用上鹽和紹酒提味，再以薑葱蒸煮，即可突出金鯛的鮮甜味道。接下來的瓦罉焗胡椒海蝦香氣撲鼻，大廚用上本地大隻海麻蝦，蝦身啞色帶紅，配合大量胡椒粒、胡椒粉及胡椒碎先炸後焗，鎖緊香氣，咬下去，胡椒的辛辣味道從爽甜的蝦肉中慢慢滲出，吃畢有暖胃的感覺。



銅盤家鄉蒸滑雞用上河源自家農場走地雞，配合醬油、薑及養生紅棗、雲耳蒸煮，走地雞盡吸紅棗的甘甜和雲耳的香氣，滋味濃郁，肉嫩彈牙。



另一道家喻戶曉的鹹魚蒸肉餅，手剁肉餅看似普通卻盡顯大廚了得的手藝，加入傳統醬油、紹酒、蠔油及冬菇提味，肉質富彈性，甚有口感，佐以鹹香且油脂豐富的馬友享用，絕對是拌飯的最佳配搭。



招牌咕嚕肉不但惹味可口，以略帶脂肪的本地豬一字排入饌，油溫掌握恰當，炸得酥脆而不失軟嫩，再加入甜酸醬、菠蘿、提子乾和番茄乾烹煮，甜酸開胃。用餐時，點上一杯蜂蜜火龍果沙冰更可平衡味蕾，新鮮的火龍果用上河源自家農場的紫紅色火龍果炮製，口感清新香甜，解渴之選。



三希樓-御膳閣



地址：半山花園道51號科達中心22樓



電話：2868 0988