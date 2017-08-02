﻿360度貼身轉動 小沙發大按摩

美國總統「侵侵」早前對別國第一夫人說了一句：「You're in such good shape...Beautiful.」，旋即掀起國際熱話，不過阿卓爸爸今次要討論的並非女士體態，而是OSIM新登場的uDiva Star 2（小天后明星版2）按摩椅，其採用創新3D球科技，按人體曲線提供深層按摩，紓緩身體疲勞，助你時刻保持「Good Shape」！文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛



全新推出的OSIM uDiva Star 2（小天后明星版2）按摩椅，外觀上儼如一張小沙發，按摩椅兩側加入上世紀四十年代復古皮帶設計，椅身又見人手縫紉拉線，甚有Vintage Luxury感覺。



獨有3D摩力球科技



按摩功能方面，約五吋厚的升降椅背內，廠方加入最新3D摩力球科技，用手去感覺，原來系統不是傳統滾輪運作，取而代之的是一個可作三百六十度轉動的按摩裝置，好處是能緊貼使用者的肩頸彎位自由轉動，這個按照人體曲線設計的功能，能令按摩更加到位，力度亦較強。



此外，新系統下，肩頸和腰背部按摩可作獨立調校，廠方又提供各三段式「前凸位置」調整，令按摩過程更加個人化。另一特別功能是智能肩部位置檢測，椅背有電子感應器，能自動檢測肩部位置，相當先進。



功能上，這張小天后明星版二代一點不遜於傳統大型按摩椅，基本程序共有六個，分別為頸肩按摩、SPA按摩、快樂時光按摩、腰背按摩、伸展按摩及舒眠按摩。阿卓爸爸發現在SPA按摩中，有一個類似踩背的功能，按摩球會慢慢伸出，利用慢速上下移動，加大周邊力量，模仿真人踩背效果；而在伸展按摩程序中，踩背效果就更明顯，但論舒適度，SPA按摩的先揼鬆後踩會舒服一點。



【測試評語】 上肩按力強



估計大家一定會問：「如果想買按摩椅，應該買傳統大型款式，還是如小天后明星版二代這類小沙發型款式呢？」，首先當然要視乎家居環境佈局、大小等實際需要，其次是要明白「大椅」和「細椅」所提供的「服務」分別──前者多屬全躺式設計，加上巨大肩膊承托力，用家猶如被「放上」按摩椅上，進入一個舒適世界；後者坐姿與坐沙發沒太大分別，進行按摩時往往可做其他事，例如看電視、看手機煲劇或看書等，加上兩者的按摩力量和節奏始終有分別，完全是各具特色，任君選擇。



總的來說，小天后明星版二代的按摩力度強弱得宜，按摩時身體擺動亦較小，特別是按上肩和頸部時，頭部不會兩邊搖，怕力度太強者可放心使用。要大大力時，它亦很稱職，尤其上肩按摩力量與大型天王椅一樣，很有Power，所以廠方特別在滾輪及頭枕之間多加一張軟墊，令按摩初哥也可享受，而且在坐墊之下，可抽出一塊軟墊放在腳枕上，變身成貴妃椅，設計頗特別。



OSIM uDiva Star 2



售價：$14,880



查詢：OSIM/2659 7707