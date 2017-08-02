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﻿【其他選擇】加入搖籃動作

2017-08-02 列印
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   My Sofa是由日本品牌Ogawa設計的一款較為小巧按摩椅，內裏有長達1,260mm的L形按摩軌道，並加入搖籃動作，令用家有如坐安樂椅的感覺。滾輪方面亦針對了長期使用電腦和電話的肩頸疲勞而設計，由於My Sofa是固定式椅背，所以擺放時，距離牆身只需3cm空間，非常慳位。

售價：$9,980 查詢：3465 6262
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