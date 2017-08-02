﻿【其他選擇】加入搖籃動作

昨日是「八一建軍節」，慶祝解放軍建軍九十周年大會昨在北京人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在會上發表重要講話，提及「決不容許槍指揮黨」，「依法履行香港、澳門防務職責，堅決打擊一切形式的分裂破壞活動」。 穿著西裝的習近平昨在大會上發表講話，回顧中共建軍的發展歷程和功勳，表示深切懷念毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德和鄧小平等老一輩的革命家和軍事家所創下的豐功偉績。習近平引述毛澤東曾指出「我們的原則是黨指揮槍，而決不容許槍指揮黨」，認為黨對軍隊的絕對領導，是人民軍隊的政治特質和根本優勢。 習近平提及，人民軍隊積極投身改革開放新的偉大革命，有力服務和保...

2017-08-02