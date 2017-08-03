﻿迪士尼探索家度假酒店 迪士尼探索家度假酒店

暑假是出遊旺季，但你有否想過留港消費，也能享受一個充滿異國風情的度假體驗？說的是香港迪士尼樂園新開設的第三家酒店「迪士尼探索家度假酒店」，椰林樹影的優美環境，搭配上世紀二十年代初的木造建築風格，讓人有如置身異國小島的度假別墅般，寫意悠閒。 文：Nancy 圖：陳鐵剛



迪士尼探索家度假酒店樓高7層，設有餐廳、庭園、泳池等設施，最大賣點是首次以探索為主題，4個翼樓展示逾千件由世界各地搜集回來的工藝品和珍藏，室內外充滿異國情懷，不少迪士尼迷大讚新鮮感爆燈！大堂更展出探索領隊米奇、冒險家米妮、飛行家高飛和觀鳥專家唐老鴨的探索行李箱，而正門旁邊的叢林商店亦出售20多款獨家探索主題精品，乃手信首選！



住宿方面，酒店提供750間客房，4個翼樓分別以亞洲、大洋洲、非洲和南美洲為主題，走廊燈的圖案、走廊顏色及牀頭頭像各有4款。房間的整體設計以暖色調為主，採用深色的木材，營造優雅又舒適的空間。室內環境寬敞，每房共有2張雙人牀，最多可供4人入住，更為小朋友住客準備了小童浴袍、拖鞋、牙刷套裝和腳踏，電視亦設迪士尼頻道，而語音電話更內置三個睡前故事，認真貼心！



四大庭院新奇滿Fun



酒店雖然沒有森林，卻有四大庭園，分別是小哈頓庭園、小海龜庭園、拉飛奇庭園，以及彩鳥古雲庭園。裏面雲集亞洲、大洋洲、非洲和南美洲逾170,000棵植物，一次過看盡約700個品種，新奇滿Fun的程度，令好奇的小朋友忍不住走進庭園探索！



迪士尼探索家度假酒店及1日門票套票優惠



價錢：每晚$3,248起（包1晚酒店客房住宿及2張1日普通日子標準門票）



預訂日期：即日至2018年3月31日（六）



查詢：1 830 830



網址：www.hongkongdisneyland.com



