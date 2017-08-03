﻿迪士尼探索家度假酒店 異國文化之旅

隨着首批副局長和政治助理人選出爐，特區問責班子隊形大致完整，副局長們不少是其界別的專才，以他們知識、能力和人脈，是局長的左右手，而政助多是精英，部份人放棄本身專業，加入特區政府熱廚房，表明從政決心，對長期鬧政治人才荒的香港，是良好的發展。 形容政助是精英，並不誇張。財經事務及庫務局政助楊寶蓮和運輸及房屋局政助符傳富的學業成績出眾，前者是會考十優狀元，後者八優，楊之前出任團結香港基金高級研究員，是智囊工作，顯示她對政策有興趣，而符屬「實踐型」人物，他是自由黨青年團主席，在政黨中磨練從政技巧，其原職為大會計行的金融服務經理，前途無限，不惜放棄高薪厚職，選擇投身政界。 商務及經濟...

2017-08-03