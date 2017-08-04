﻿電腦病毒頻襲 熱論Windows轉Mac潮

針對Windows系統漏洞的勒索病毒密襲全球，加上Macbook系列手提電腦近年售價相當進取，愈來愈多人考慮「轉會」，捨Windows而取Mac。究竟應否轉會？轉會時又有甚麼要留意？等用家和專家話你知！



文：Anna 圖：黃幹文、黃頌偉、何健勇、星島圖片庫



用家：方便但要裝Office



別以為Mac機（即Macbook系統電腦）只是設計師和攝影師的專用電腦，現時就讀香港大學二年級的梁雅姿（Gabriella）表示：「依我所見，港大學生多數用Mac機多過Windows機（即Windows系統電腦）。」Gabriella兩年前才由「Windows邦」轉會「Mac邦」，改用MacBook Pro手提電腦，「用了兩年，我覺得Mac機比Windows機耐用，不會用一排電腦運作就變慢。此外Mac機相對上較少被病毒入侵，而作為iPhone手機用家，Backup資料亦較方便。大學做Project時，成班同學可以用Airdrop功能，檔案可以在Mac機同iPhone之間傳來傳去，很方便！」



不過，她同時指出Mac機的限制，「我以前會直接用Mac機內置的Keynote做Presentation，不過最近都要裝回Microsoft的Office軟件，因為同學不是個個用Mac機，而且近年Office的設計都拍得住Keynote，始終Office較普及。另外我平日都有打機，Windows機玩遊戲表現相對穩定，而且很多遊戲只可用Windows系統玩，所以我特意保留了一部Windows機專用來打機！」



專家：雲端化資料易處理



Mac機一向予人感覺是昂貴電子產物，動輒一至兩萬多元一部，但事實上近年Mac機售價已明顯較「平」易近人，Macbook Air入手價低至七千多元，而早前Apple更宣佈MacBook換上第7代Kaby Lake Intel處理器及更快的SSD，但售價不變，變相減價，難怪令不少人心動轉會。



筆者帶新MacBook予香港資訊科技商會會長方保僑（Francis）試玩，問到由Windows機轉會Mac機難度高不高？他指今時今日轉會其實不難，「現時大部份電腦資料都已雲端化，Dropbox、OneDrive等都可以將資料簡單傳去新機。以前買Office、Adobe PhotoShop等軟件的Licence Key，一旦要由Windows轉去Mac就要重新再買過，動輒過千元，但現時所有軟件都行Subscription制，容許用家在不同平台登入，省回不少金錢。」他更指，若然要轉會，軟件方面只要將Email搬過去，再裝個防毒軟件已經可以開始用。