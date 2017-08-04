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﻿【簡易擷圖大法】

2017-08-04 列印
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　　舊版Windows機要擷圖（Cap Screen），都要按Shift加PrtScn再開「小畫家」貼上，相當複雜。新版本Windows雖然加入全屏幕擷圖再直接儲存，但Mac系列不止早有相同功能，按Command、Shift、4更加可以選擇畫面部份位置Cap圖，比手機更方便。
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