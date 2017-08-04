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﻿【重現Right Click】

2017-08-04 列印
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　　MacBook上只有一塊TrackPad操作，用家初時都會不知道滑鼠的Right Click功能到底去了哪裏？其實只要「兩指一點」就等同滑鼠的Right Click，打開功能表選項，極之簡單。
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