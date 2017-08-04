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﻿【檔案大內總管】

2017-08-04 列印
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　　用慣Windows機會習慣機內有多個Drive，又會拆開多個文件夾左放右放。而Mac系列不會拆開不同Drive，檔案總管改名叫Finder，只要選擇前往「我的所有檔案」，視窗會清楚列出機內的「音樂」、「文件」、「視訊」分類，搵檔案其實更簡易。
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