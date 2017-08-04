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﻿【唱反調】Pro Gamer力撐Windows

2017-08-04 列印
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  一向有直播打機的資深玩家Kali，可說是Windows機的長期用家，就連手機都用埋Windows Phone，完全對Mac零興趣！她多年來沒想過轉會，全因習慣成自然，「打開機的人自然會揀用Windows機，除了很多新出遊戲都是優先支援Windows平台，而且大受歡迎的Steam遊戲平台，亦只支援Windows機。」打機之外，Kali閒時亦會用電腦做音樂和剪片，她指近年Windows系統進步不少，加上用慣用熟，更加沒衝動想轉會。
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