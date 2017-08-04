 Advertisement
  • 2017年8月4日 星期五
  • 27º
  • 95%
熱門： 項明生蔡若蓮楊鳴章失蹤深圳女生政治助理

日報新聞 > 副刊

﻿免費學操作

2017-08-04 列印
Previous Next

  暑假悠悠長，想學更多Mac機操作，其實Apple Store定期會舉辦免費教學講座，只需上網登記、預約好上課時間就可參加。

查詢：www.apple.com/hk/today
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd