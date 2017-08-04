﻿惹味炭烤串燒

又到Happy Friday，打工仔最想放工後與好友們盡情狂歡。最近在圓方新開的IZA居酒屋極具人氣，因主打以備長炭烤製的串燒，選擇豐富且惹味香濃，最適合三五知己小酌數杯，邊吃邊聊，迎接周末的到來。文：甘偉丁 圖：黃頌偉



坊間的居酒屋為節省成本，多以電爐烤製串燒，略欠風味。IZA卻採用備長炭，起炭燒至合適的熱度才烤製串燒，雖比起電爐更花成本及工夫，但烤物卻可保持天然原味，鎖住肉汁及增添炭香味。看看價錢，單點的話每串才十八元起，認真抵食！種類選擇多達數十款，大部份更是日本直送，如九州雞翼、日本番薯、熊本豚肉等。當中雞翼、大葱雞及牛脊肉等最受歡迎，前者將雞翼的雞皮一邊燒至香脆後，再轉中火將另一邊燒熟，鎖緊肉汁，放久了依然香脆，如此花心思，難怪成為人氣榜首！



一大班朋友前來的話，建議柯打野菜串燒及炭燒串物拼盤，各有六串，前者平均每串十四元，後者則為十九元，比起單點更划算！野菜串燒拼盤以小青椒、杏鮑菇、翠玉瓜、車厘茄及北海道薯仔、銀杏等作配搭；炭燒串物拼盤則配以四款肉類及兩款蔬菜，其中雞翼及大葱雞是固定配搭，兩款拼盤均會因應時令轉換款式，以保持新鮮感，不愁沉悶。



佐酒小食豐富



除了串燒，餐廳還提供多款佐酒小食，適合與好友們開心Share。如吞拿魚他他，分別以四小碟奉上粒狀及拌碎的藍旗吞拿魚、脆米餅及自家製的微酸醬油，可因應個人喜好將適當份量的吞拿魚肉放在脆米餅上，再淋上醬油同吃，份外香脆。



另一款自家製豆腐脆小銀魚沙律配柚子胡椒汁，相信必定能滿足一眾女生，皆因以日本豆漿製成嫩滑可口的豆腐，豆味份外香濃，入口即溶，面層還灑上脆小銀魚，增添香脆感。若嫌味道清淡，可蘸少許柚子胡椒汁，提升味道。



IZA



地址：尖沙咀柯士甸道西一號



圓方演薈廣場R011舖



查詢：2522 1800