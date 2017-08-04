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﻿七座‧四驅‧豪裝 CR-V全方位搶分

2017-08-04 列印
■右軚版新CR-V暫時只在泰國生產，Turbo引擎則於日本造好才運往泰國。
■Turbo引擎、CVT波箱和四驅組合提供爽快穩健的駕駛操控感。
■中排空間感勝過不少同級歐洲SUV。
■把中尾排放平可換來巨型載貨空間。
■新CR-V升級為七座SUV，豪氣十足。
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        全新本田CR-V亮點除了是馬力達193ps的1.5公升Turbo引擎和電子四驅組合之外，豪華配套全面升級，「5+2」七座格局加強了實用性和吸引力。

文：彭志揚 圖：William

        全新第五代CR-V升級為一款豪華七座四驅SUV，配套前所未有地豐富，LED頭燈、玻璃頂、7吋觸控式屏幕連Mirrorlink功能、GPS導航、後泊鏡頭、左前門邊鏡盲點鏡頭、前後獨立冷氣、電控皮椅、電動尾門等一應俱全。車廂中排及前排闊落舒適，尾排腳位相對狹窄，宜作臨時載客之用。

  1.5 Turbo引擎配合CVT波箱（提供七段+/-連軚盤轉波撥片），起步加速爽快合理。電子四驅閒時以前驅為主，遇上濕滑或惡劣路況系統可自動把最多四成扭力傳至後軸，駕駛操控穩紮安全。
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