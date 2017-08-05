﻿即時掃貨嬰童新品

想為寶寶置裝，適逢國際嬰兒及兒童用品博覽由即日至8月7日舉行，其中專售嬰兒服裝的Natures Purest以低至六折發售，而有機母嬰護膚品牌Cherub Rubs亦有半價優惠，難怪靚媽Zoey都話要約齊一眾媽咪級好友去掃貨。



有機嬰兒衫六折發售



Natures Purest以有機彩棉為嬰兒衣物的素材，生產過程中更不採用化學染料及熒光漂白劑，設計方面，由英國嬰兒用品大師操刀，奉行簡約優雅風格，深得一眾父母歡迎。今次品牌推出多項折扣優惠，如價值約一千元的嬰兒服裝組合，現只需$698，初生嬰兒服禮品換購套裝更低至半價。此外，嬰兒牀及牀褥亦有折扣，想小寶寶瞓得舒適，父母有買趁手！



天然母嬰品 半價登場



懷孕女士、哺乳母親和幼兒的肌膚都需要特別呵護，天然有機護膚品便是不二之選。澳洲出產的Cherub Rubs以出產母嬰產品為主，以全天然成份製造，今次特別推出半價優惠，當中Zoey特別推介天然有機洗衣液，只因今次推出激安優惠，原本每瓶需$248，現只售$168，若購買6瓶平均價只須$148，每瓶可慳足一百元。



國際嬰兒、兒童用品博覽



日期︰即日至8 月7日



地址︰香港會議展覽中心Hall 1



查詢︰Natures Purest/2302 1466



Cherub Rubs/ 2887 5175



Zoey入貨攻略



Natures Purest推出不少換購優惠，如Coolmax牀褥的換購價只是正價的三折，但需先購買指定嬰兒牀。而一張嬰兒牀及牀褥已可慳三千多元，加上免費送貨及安裝，的確划算。