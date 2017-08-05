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﻿深入極地 陪伴企鵝長征

2017-08-05 列印
《小企鵝大長征》用上4K高畫質及遙控無人機作深海拍攝。
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  法國導演盧積昆徹曾憑《小企鵝大長征》一片榮獲第78屆奧斯卡金像獎最佳紀錄片，今年團隊再次千里迢迢深入天寒地凍的南極拍攝，延續小企鵝感人故事。為了得到最佳效果，續集更利用4K高畫質及遙控無人機的深海拍攝方式，帶你再次走進企鵝的世界，加上粵語配音由農夫（陸永及C君）爆笑創作，睇得就更過癮。

  《小企鵝大長征2》故事講述一年一度的寒冬大長征迫使南極小企鵝離開居住地展開旅程，十二年前的小企鵝今次就帶住老婆仔女全家遠征。途中驚險連連，捕食者的威脅、氣候變化的影響都嚇到一班小企鵝（陸永聲演）騰騰震。有經驗的爸爸媽媽（C君聲演）一路行一路教，希望小企鵝可以快速成長，到底小企鵝又能否克服各種恐懼去迎接挑戰，成為一隻真正的帝王企鵝？今次大家就與小企鵝一同走過奇妙旅程！文：Ki

上映日期：8月10日

片長：85分鐘
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