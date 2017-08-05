﻿深入極地 陪伴企鵝長征

《小企鵝大長征2》故事講述一年一度的寒冬大長征迫使南極小企鵝離開居住地展開旅程，十二年前的小企鵝今次就帶住老婆仔女全家遠征。途中驚險連連，捕食者的威脅、氣候變化的影響都嚇到一班小企鵝（陸永聲演）騰騰震。有經驗的爸爸媽媽（C君聲演）一路行一路教，希望小企鵝可以快速成長，到底小企鵝又能否克服各種恐懼去迎接挑戰，成為一隻真正的帝王企鵝？今次大家就與小企鵝一同走過奇妙旅程！文：Ki
上映日期：8月10日
片長：85分鐘
由旅遊發展局主辦、一連三日的「香港電競音樂節」昨天在紅磡香港體育館開鑼，首日的「英雄聯盟王者回歸世界邀請賽」，由歐洲隊對台港澳隊的四強賽揭開序幕。雙方經過三小時十五分鐘的大戰後，台港澳選手以二比一成功...
2017-08-05
潛逃美國內地商人郭文貴控制的河南裕達置業公司騙取銀行貸款案昨日宣判，法院裁定該公司三名職員騙取貸款、票據承兌罪名成立，公司前財務總監張新成判監兩年；前副總經理、郭文貴侄女郭麗傑判緩刑；財務部前副經理肖豔玲免除刑事處罰。 法院指，張新成、郭麗傑、肖豔玲三人，二○○八年至一五年間受郭文貴指使，多次違反貸款、票據承兌管理規定，欺騙銀行貸款、票據承兌合共十四億九千五百萬元人民幣，當局揭發該案時，河南裕達置業仍有逾二億一千二百萬元人民幣貸款尚未歸還；該公司、三名被告其行為擾亂國家金融管理秩序，危及金融安全，並構成騙取貸款、騙取票據承兌罪。 法院認定被告犯罪事實清楚，證據確實、...
2017-08-05
一架波音七八七夢幻客機，周三由西雅圖起飛，展開十八小時長程耐力測試，飛越懷俄明、南達科他、明尼蘇達、威斯康辛、密蘇里等州多個等州份，最後返回西雅圖，飛行距離達九千七百五十五哩。原來毫不起眼試飛，最後卻引起全球網民關注，因為一個據追蹤飛機航線網站公佈該架波音夢幻測試機航線，起初看起似平平無奇的測試，最後卻變成一幅巨型GPS繪畫。該架飛機化身畫筆，在美國領空用繪畫一個巨大幻機客機外形。波音公司新機測試飛行素來以創意聞名，早前一名試飛員架駛全新的波音737 MAX飛機，測試飛行逾三千四百哩，在華盛頓、蒙大拿兩州上空寫下巨大「MAX」字樣。
2017-08-05
君珀坐落中半山堅尼地道4號，依山而建，是次參觀該廈一個高層複式單位，實用面積2,392方呎，4房雙套房，據了解，屋主曾斥資約300萬元豪裝，內擁典雅裝潢，更設特大平台，近賞連香港動植物公園及香港公園，...
2017-08-05
市場觀望中美貿易關係進展，以及即將公佈的大型上市公司業績，恒指好淡爭持，最終收報27562，升31點或0.12%，以全周計，升583點或2.16%，已為連續第4周上揚。港股今年以來已連升7個月，市場關注8月能否持續升勢，在2007年曾有連升8個月記錄。 時富資產董事總經理姚浩然表示，後市反覆向好機會偏大，主要考慮到美元近期持續偏弱，吸引資金流入新興市場，而相對人民幣則偏強，令以人民幣計算盈利的中資股估值吸引力上升，預計下周恒指將在27200至28000之間波幅上行。若果中美貿易關係沒有太大轉變，以及大型股份業績符合市場預期，恒指本月有望持續前7個月的升勢。 長實升4...
2017-08-05
擾攘約半個月後，尼馬周四正式加盟巴黎聖日耳門，其十號球衣周五發售即引來逾百名球迷搶購。這名全球身價王周六還會在主場正式跟球迷打招呼，一眾隊友勢在新一季法甲首輪地頭痛宰升班馬艾米恩斯當見面禮，讓球主客和讓兩球「主勝」無問題。（now714、myTV Super303頻道今晚11:00直播） 聖日耳門計畫以二億二千二百萬歐羅（約二十二億港元）買斷尼馬跟巴塞隆拿的合約開始，擾攘半個月左右交易周四正式落實，尼馬跟新東家簽五年約，據報年薪為全球最高的四千五百萬歐羅。 消息公布不久，數百名聖日耳門球迷隨即在市內燃放煙花慶祝，其十號球衣在香港時間昨午四時發售前數小時，已有百多名球...
2017-08-05
今個暑假，日系人氣卡通人物雲集澳門，只因剛開幕的《Our Sanrio Times》展覽十五個展區內出動一百位經典卡通人物駐場，聲勢浩大，其中火車裝置更呼應Sanrio於上世紀七十年代在東京五反田開店...
2017-08-05
近日唐詩詠靠大媽舞手機廣告，成為網民熱捧對象，不過她的感情生活，外界更加關心，最新發展是早前另結的新歡盧啟邦，疑秘嗒辣妹YoYo，令這個「不能錯過的女友」可能又再揀錯郎，除非唔係啦！據講詩詠好後悔狠撇...
2017-08-05
家裏燈泡壞了﹐去電器舖買新的，說沒有。不是沒有貨，而是這一種燈泡停產了。同樣，有一款光管滅了，也說停產而無貨。家居裝修是七年前，當時裝的都是新款燈，七年之中也換過不少燈泡和光管，不知不覺，那盞功能還很好的燈就配不到燈泡和光管了。時代是在進步，速度還很快，你用開的電器，不論好壞，到時就淘汰。 於是你就會感受到生活中近乎荒謬的矛盾。一方面，環保意識高唱入雲，就說電燈吧，又說要環保又說要節能，然後好端端的電燈沒了可用的燈泡，你只能把這盞燈扔進垃圾桶。這算環保嗎？ 手機也是這樣，電腦也是這樣，家居許多電器都這樣，如今一樣東西本來好好的，但因為過時——過時的定義由製造商設定——零部件...
2017-08-05
剛馬季是歷來為時最長的一季，遲至七月十六日才煞科，只苦了還要製作賽事年鑑的行家，雖然急急趕工，快極都要近來才可付梓，暑假短上加短矣。 如今製作年鑑，賣書絕不會多，回到成本已不容易，故筆者很佩服仍堅持出書的行家的專業精神。據我所知，行家仍然願花時間出年鑑，目的只有一個，就是要照顧一些年紀已長又不懂或不習慣用電腦的老讀者，堪稱長情。 時代不同，今時今日，年鑑的功用的確大不如前，所以銷情亦今非昔比。時下互聯網上，單是馬會的官方網站，賽馬的資料已是應有盡有，莫說圖文並茂、數據落齊，甚至連每場賽事的影片亦盡存，側鏡直鏡慢鏡都齊備。馬迷只需按兩下滑鼠，統統一目了然，真無必要花費買本年鑑...
2017-08-05