﻿清新體驗 家用美容儀

都巿人已將美容小工具融入扮靚程序中，既慳時間，又可加強美容效果。今次特別為大家搜羅新到的家用美容儀，正好為夏日帶來清新體驗。



文︰Angel 圖︰褚樂琪（產品）、黃幹文（人物）



模特兒︰Sana K.（Primo）



首創3D聲波震動 輕盈潔面



近年巿面上推出不同款式的潔面儀器，不過電動功能只減省了手動的勞力，卻可能對肌膚造成負擔，所以大家在揀選潔面儀時，必須了解其震動原理，若其以聲波操控，可大大減輕肌膚的負擔。注目登場的Refa Clear是世界首創的3D聲波離子技術潔面儀，以聲波配合離子技術，有助導出毛孔深處污垢，對皮膚不造成摩擦損傷。而其刷毛是另一賣點，以日本傳統技術製作而成的刷毛，比毛孔更細小，可到達毛孔深處，清除面部油脂。



熱脈衝科技長效脫毛



女生們夏日都愛穿背心短褲，適時清理身體毛髮是常識吧！no！no！PRO脫毛器利用脈衝科技，先碳化皮膚上方的毛髮，再進一步切斷毛髮和髮根，連續使用可減慢毛髮生長，從而令毛髮變少及變幼。產品配備兩款熱能頭，較大熱頭針對手腳部位等大面積脫毛，而較細熱頭則可於面部、唇邊及腋下使用。另產品可配合LED紅光頭使用，助刺激皮膚細胞，緊緻肌膚，一物兩用。



微電流按摩緊緻肌膚



要加強肌膚的緊緻度，可借用美容小工具幫手，如新產品Nuface Trinity Tone Glow & Go Collection微電流按摩器體積小巧，無論在家中或旅行使用都很方便。原理是透過微電流技術提升肌膚緊致度，每次使用五至二十分鐘即可，並可配合附有的啫喱一同使用。



按摩功能保健小梳



梳頭是大家每天的指定動作，但各位有沒有留意一把好梳的重要性？德國ikoo全新推出Paddle X Pops，根據傳統中醫穴位按摩概念而作長短齒梳設計，加強頭皮按摩功能。再配上獨特的X形簍空設計，運用物理學原理，讓用家在梳理造型時能讓空氣穿流。假如閣下經常使用風筒吹乾秀髮，特別推介使用。



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