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﻿矜貴黑玫瑰護理

2017-08-07 列印
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  黑玫瑰有修復肌膚之效，最近Sisley就新添玫瑰煥彩面部護理，以黑玫瑰精華、面膜及面霜作為Facial的主要用料，獨特的黑玫瑰萃取甫接觸肌膚便瞬間釋放出微細水份粒子，由肌膚表面逐層滲透，將配方中的所有活性成份帶到肌膚深層，據說特別適合疲倦肌膚。想作深度修護，不妨將黑玫瑰系列帶回家，其中玫瑰煥彩精華水凝霜乃今季新品，鎖水功效強勁卻不油膩，適合夏天使用。

玫瑰煥彩面部護理︰$880

文︰Angel

查詢︰3968 2528
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