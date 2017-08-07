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﻿美白補水雙效修護

2017-08-07 列印
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　　亞洲女性經常面對肌膚缺水及暗啞兩大問題，不過坊間的美白產品多會造成皮膚乾燥，最近意大利皇室護膚品牌Borghese推出的閃亮極緻精華乳，專為乾燥而缺乏光澤的肌膚而設。產品糅合高效維他命A醇及天然白藜蘆醇，能溫和地加速細胞更生，令皮膚回復緊緻亮白，另加入水解膠原蛋白，提升肌膚水份及彈性。建議於晚間使用，潔膚後塗於面部及頸部，輕拍至全部吸收。售價︰$650文︰Angel

查詢︰2782 3278
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