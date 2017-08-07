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﻿友誼主題新飾

2017-08-07 列印
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  每次朋友生日都要花盡心思，最近Pandora推出以友誼為主題的Moments系列，相信就最貼心了。布質手繩備有眾多鮮艷顏色，配以925銀心形手繩扣，型格又易襯。手繩可配搭不同串飾，例如以925純銀製造的「友誼之心」吊飾，可以分拆成兩部份，跟知己分享，別具意義。另一款以兩隻小熊為設計的「最佳摯友」，可愛又夠Sweet，送給閨蜜最合適。

文︰Angel

查詢︰3421 0671
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