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﻿DIY小丸子+流水麵 47縣滋味和食

2017-08-07 列印
DIY章魚小丸子$128/18粒
沖繩式辣味碎豬肉飯 $98
一口熊本牛肉粒$98
日式燒餃子$48
流水冷麵 $98
47御飯
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        日本菜有多受港人青睞，大概不用多提吧？街上的日本餐廳數量媲美茶餐廳，不花點心思真的很難突圍。最近在銅鑼灣新開的47御飯，以全日本四十七個縣的料理作噱頭，更可讓食客自製章魚小丸子及流水涼麵，難怪迅速成為年輕人的覓食熱點！ 文：李泳烔　圖：黃幹文

        餐廳不算大，只有二十多個座位，對追求舒適的食客來說，可能感覺擠逼，但對筆者來說，這樣環境下，能縮短人與人之間的距離，一大班朋友聚餐更添氣氛。據悉日本四十七個縣各有不同特色料理，餐廳無法一次將所有料理放進餐牌，故除固定餐牌外，還輪流轉換十多款限定料理。

  相比地區料理，充滿玩味的自製章魚小丸子和流水涼麵更吸引記者的眼球。只需百多元價錢，便獲分配到十八粒的章魚小丸子材料，包括粉漿、芝士、洋葱、蘿蔔絲和章魚粒，待油熱了便可以倒進粉漿跟配料，期間職員會熱情協助，食客可用兩支銀叉反轉小丸子，將之燒至焦香，最後淋上燒汁、沙律汁和柴魚碎。

  只在下午茶推出的流水冷麵，源自日本傳統文化，在切開的竹筒上放下冷麵，當地人邊欣賞山景消暑，邊品嚐美食。受環境限制，餐廳用上近年大熱的流水麵機，食客自行將麵條放入旋轉的流水麵機內，夾起後混合清涼湯汁食用，適合一班朋友搞吓氣氛。冷麵的份量不大，兩人共嚐未必飽肚，但勝在冷麵汁夠開胃，若帶同小朋友前往，必然深受歡迎，故近一百元的價錢還可接受。

沖繩直送甜辣醬汁

完成兩個自家製食品，其他料理終於上場，其中沖繩式辣味碎豬肉飯是必試名物，原來這個飯在當地非常流行，其精華在於沖繩送來的甜辣醬汁，配上香脆薯片、黏口白飯，別有一番滋味。雖然餐廳主打日本地道料理，但是否真的正宗，就見仁見智，但店家能以合理價錢，將用餐變得更加有趣，我認為值得給它一個讚了。

47御飯

地址：銅鑼灣駱克道447-449號

中威商業大廈地下2號舖

查詢：2336 2770

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