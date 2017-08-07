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﻿嘉湖海逸宿一宵特惠

2017-08-07 列印
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  吃完晚餐，嗜甜的胃老是不安份，叫囂着甜品時間！幸而嘉湖海逸酒店推出「甜芝滋宵夜自助餐」（原價成人$188、小童$158），逢星期六晚上9時45分至凌晨12時，無限量供應秘製芝士火鍋及超過30款中西式甜品，重點推介大黃莖法式燉蛋、鮮無花果撻、熱情果白朱古力慕絲蛋糕、朱古力泡芙、冰鎮水果涼粉、薑汁燉鮮奶等。

  現凡於酒店網上商店eShop預訂，可專享高達75折優惠及免加一服務費。為配合宵夜自助餐，酒店更特意推出「甜魔宿一宵－周六宵夜住宿計劃」（$950起/2人），於周六入住，期間除可使用游泳池、健身室、蒸氣浴、桑拿浴、小朋友俱樂部及戶外遊樂場等酒店設施，更可於當晚免費享用「甜芝滋宵夜自助餐」。文：李泳烔

預訂：eshop.harbour-plaza.com/resortcity/

地址：天水圍天恩路18號

查詢：2180 6688
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