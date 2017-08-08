﻿踩單車•賞美景 綠遊台東

踩單車遊歷世界各地已成為一股熱潮，就如在台東就有設計完善的單車棧道，給綠色旅者一個很好的選擇。若是騎車技術較高的，更可直踩到沿海的環台單車線，細賞海岸美景。



文、圖︰Kengi



鳴謝︰The Gaya Hotel、台東縣政府



輕鬆環遊海濱公園



濱臨太平洋的台東縣，風景秀麗，以單車代步確是賞心樂事，在當地的環市單車徑繞行一圈，需時僅約一、兩小時，當中的海濱公園便是極佳的起點，因為入口處設有單車店，備有多款單車供旅客租用。沿線單車徑往海邊走，會先經過一間外貌古怪的「小白屋」，這是一位年屆九十的退役老兵搭建的房子，目前他仍住在這裏。據知他花了四十年時間到處執拾廢鐵，逐塊拼砌屋子周圍，變成今日的模樣，當地人都欣賞房子亂中有序，充滿藝術感。



續沿海濱公園走，會來到幾處地標建築，紅色的傾斜相框正是拍照好地方，也有如鳥巢的球體「國際地標」，兩端有斜路貫通，是台灣著名景觀設計師李如儀的設計，象徵台東人順應自然兼頑強不屈的生命力。離開海濱公園便可進到台東森林公園，這裏舊稱黑森林，因整片區域都種植木麻黃樹來防風，這種樹容易生長成杉，但遠看漆黑一片，因而得名。今日的森林公園範圍內，還有三座小湖泊，各有特色，好像由地下湧泉形成的「琵琶湖」便清澈見底，湖畔有小亭可供歇息；至於「活水湖」則是個人工湖，主要用作龍舟競賽及三項鐵人賽事的賽場，也是台東人喜歡假日流連野餐的勝地。



進階賞遍最美海岸



若自問騎車技術不錯，不妨考慮騎到台東的海岸線，那是環島單車遊的必經路線，也是著名的「台十一線」路段，連接花蓮至台東縣的海岸，全長一百七十多公里，台東段起點正是台東市以東的太麻里，往後途經富岡、小野柳、加路蘭等風景區，若以海濱公園作為起點前往加路蘭休憩區，大約是八至九公里路程，但要留意部份路段須使用公路旁邊的單車路，與汽車並排而行，加上坡段起伏不少，要有一定的經驗與技術呢！



來到加路蘭休憩區，甫見空曠的草地，想不到曾是建設空軍機場時的廢棄泥土空置場，及後經東海岸國家風景區管理處多次重整，目前已成為熱門的休憩場地，並置有不少以漂流木為材料的裝置藝術品，乍看還以為是日本瀨戶內國際藝術祭的展品呢！每逢周末，當地更有手作市集，檔主均是附近的原居民部落成員，我來訪時就遇上一位阿美族阿姨售賣極具民族色彩的手織飾物。至於想延續全天單車旅程的朋友，建議可再往北騎二十公里，那裏是金樽休憩區，從咖啡店可眺望金樽沙灘及陸連島，風景漂亮。



旅遊備忘



前往台灣須申請入台證，透過網上辦理並列印入境許可書，也可選擇抵台後辦理落地簽證。



網頁︰www.immigration.gov.tw







中華航空由香港至台北，來回機票連稅及附加費約1,324港元起，抵達後可轉乘高鐵及台鐵前往台東。



網頁：www.china-airlines.com/hk/zh







The Gaya Hotel雙人房每晚約6,237元新台幣（約1,603港元）起。



地址：台東縣台東市新生路169號



網頁︰www.gaya-hotels.com







www.taitung.gov.tw（台東縣政府官方網頁）



taiwan.net.tw（台灣觀光局網頁）



探索車隊



地址︰ 台東市大同路1號、3號



電話︰ 886 972 60 0772



費用︰ 優閒車每台100元新台幣 （約26港元）起



變速車每台150元新台幣 （約39港元）起



網頁︰ www.ettaitung.com