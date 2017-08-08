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﻿和風星巴克落戶京都

2017-08-08 列印
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　　全球首間和風星巴克咖啡店（Starbucks），早前正式登陸日本千年古都京都，火速成為當地的偷閒好去處。這間別具一格的星巴克京都二寧坂ヤサカ（Yasaka）茶屋店，位於京都名勝清水寺附近的二寧坂地區（地址：京都市東山區高台寺南門通下河原東入桝屋町349番地，營業時間為朝八晚八），由一間有逾百年歷史的傳統京都町屋改裝而成，把日本傳統與現代糅合一身，為咖啡迷帶來全新的體驗！

  據悉為向日本的傳統表達敬意，這間星巴克咖啡店不但保留町屋的外觀，店舖設計更滲透濃濃的和式風情，讓客人體驗傳統町屋的特色迴廊及優雅的日式後庭風貌。此外，為傳承日本的文化傳統，客人必須脫鞋後才可踏上二樓的榻榻米區域品嚐咖啡。為減低客人對周邊地區的滋擾，這間星巴克咖啡店除設有入場人數限制，也禁止客人在店前排隊等候！

文：遊加里

網址：www.starbucks.co.jp
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