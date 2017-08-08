﻿摘星名廚 私房菜會知音

由摘星名廚Bombana主理的米芝蓮三星餐廳8 Otto e Mezzo BOMBANA及副線小館Ciak，均是饞嘴一族的朝聖地。剛在上月啟業的Octavium，據說是Bombana開設的新私房菜館，Fifi早前親試小館的美食，揭開新店的神秘面紗。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



Bombana的神秘廚房取名Octavium，意指「八」，呼應私房菜館位於商廈的八樓，同時亦只招待口味相若的熟客。是夜Fifi和友人一嚐摘星名廚的私房菜風味，頭盤Beef Carpaccio以南澳Mayura和牛肩入饌，外層烤香，牛味濃郁，厚切醃生牛肉口感豐富，是夏日清新之選。下一道醃漬鯛魚，其概念源自Fish Carpaccio，日本鯛魚刺身以橘子醬提味，佐以法國有機迷你胡蘿蔔同吃，增添口感層次，也可淨化味蕾，食材配搭一流。



創意食材 賣相精緻



接下來的Linguine Gentile Scampi絕不可錯過，皆因紐西蘭深海小龍蝦肉質香甜，伴以意大利Osetra魚子醬細嚼，魚子小粒在口中「卜」一聲爆開，口腔內盡是鹹香鮮味，Gentile麵條吸收海鮮白酒醬汁精華，達至醬汁掛麵的效果，十分滋味。主菜烤羊朝鮮薊三味做法創意十足，選用的紐西蘭走地羊Te Mana絲毫沒有羶味、口感軟嫩，慢烤羊架散發迷迭香與百里香的芳香，羊排充滿肉汁、脂肪豐盛，羊腩味道濃烈且口感油潤，佐以迷你朝鮮薊薄脆和朝鮮薊蓉品嚐，滋味無窮。



另一道主菜炸魚伴茄醬，咬下去口感既似天婦羅又似葡式炸魚，蘸點番茄韃靼泡沫醬提味，披上金黃炸衣的東洋鱸魚質感滑溜、味道鮮甜，吃畢也可喫一口番茄水潔淨味蕾，減少滯胃感覺。當天的最後一道是Grand Cru Chocolate Soufflé，可可香氣濃郁，Soufflé上層香脆酥軟，內裏綿密豐富，口感有如海綿蛋糕和Fondant，佐以自家製作的榛子Gelato享用，再配一口Frangelico榛子烈酒，回味無窮。



Octavium



地址：中環德輔道中22號華懋中心8樓



收費：四道菜自選晚市套餐每位$1,180，配酒須加$680，另收加一服務費。