﻿盛夏涼品 榨汁雪葩機

夏天熱氣逼人，回到家只想即刻食番杯冰凍雪葩，或者飲杯清涼果汁消暑解渴，如家中有部Philips的升級慢磨榨汁雪葩機，便能一次過滿足以上願望，絕對是夏日必備涼品！



全新Philips慢磨榨汁雪葩機HR1932以玫瑰金色設計，機身只有11.2cm闊，擺在廚房有型又慳位，其自家微壓榨技術，能夠提取90%的果汁，減少浪費。新加入製作雪葩功能，只需換上雪葩螺旋桿配件，並將雪凍的生果放進機內，即可製作果肉滿滿的新鮮雪葩。



新機操作簡單，只有開機及反向按鈕，後者可反向推出榨汁槽內剩餘的果汁，榨盡每滴新鮮果汁。設計方面亦盡顯細心位，例如機身採用無濾網設計，組件全都可以拆出清洗，極之方便。另外設有安全鎖功能，若果渣格擺放不當則無法開機，閒置時，果渣格更可用來存放可拆式配件，慳位至極！



廚師用家授榨汁Tips



到會廚師Mike是上代Philips慢磨榨汁機的用家，對於新機保留易用易洗又慳位的特點讚不絕口。「市面上的慢磨機都比較大部，新機加入雪葩製作功能，但仍然保持纖巧身形，這點非常重要，因為我做到會，會將整部榨汁機帶到客人家中，即場炮製果汁。」Mike說。他更教路榨汁小貼士：「平日製作蔬果汁時，先落較乾身的蔬菜，再落較多汁的，會更加省時，如交替落各種材料，果汁就Mix得更好！」



Philips 慢磨榨汁雪葩機HR1932



體積：380×112×240mm



售價：$2,698



查詢：2619 9663



文：Anna 圖：蔡建新 模特兒：Roxanne@Primo