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﻿抗養紅石榴果汁

2017-08-09 列印
完成！ ■鮮榨紅石榴果汁含有天然抗養化物，絕對是女士恩物。
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  紅石榴被指是水果界的「紅寶石」，含有天然抗養化物，絕對是女士恩物。不過平日食紅石榴，光是吐核已經極花時間，但原來新機可以連核將紅石榴榨成汁，市面很多榨汁機亦做不到，認真方便！

材料：

紅石榴 1個

1.將紅石榴果肉直接放入機內。

2.按下開機按鈕即可製作出新鮮紅石榴果汁。
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