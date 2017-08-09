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﻿羽衣甘藍特飲

2017-08-09 列印
■可按下反向按鈕，將榨汁槽內的蔬菜渣全部推出。
完成！
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　　好多小朋友怕食蔬菜是因為有陣青草味，但其實只要將蔬果及生果混合，便可製成健康又易入口的蔬果汁。Philips慢磨榨汁雪葩機HR1932的其中一大實用功能，就是無論軟質的蔬菜，或是硬幫幫的果仁類，都一樣可以直接入機榨汁。實試將蘋果芯放入機，發現都可榨出不少果汁呢！在家自製可增強抵抗力的羽衣甘藍特飲，可以說是零失敗。

材料：

羽衣甘藍 60g

蘋果 1個

檸檬 1/4個

薑 3片

做法：

1.將材料切至可放進機身的大小。

2.換上果汁專用的螺旋桿後，將材料逐一放進機內，開機。
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