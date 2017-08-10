﻿迎接開學 家庭MPV新話題

Noah：全面優化
改良版豐田Noah分開八座Advantage和圖中七座Luxury（$339,500起）兩款，後者配上專用包圍及黑色車廂包裝，跑魅十足。中排大班椅加上同級獨有玻璃頂，空間開揚舒適。新版窗框及車底加設更厚隔音物料，行車更寧靜。引擎波箱規格沒變，加速爽快，操控比以往扎實。
七座豪版除了雙電趟門，尾門增設電索機關，表板8吋觸控屏幕支援後泊鏡頭，中控台增設雙USB插座。雙區恒溫冷氣包含離子淨化功能，代理附送前行車記錄儀。
StepWGN：加速力強
本田StepWGN駕駛動感優於對手，主因1.5 Turbo引擎低轉扭力充沛。Waku Waku雙模式尾門配合慳力快摺式尾座，乘客可利用尾門上落車。車子分開八座入門L版及圖中七座Spada版（$345,880起），後者包裝豪華跑格，6.1吋輕觸式屏幕音響支援上網及後泊鏡頭功能。
Serena：感應趟門
日產全新Serena賣點是具備踢腳感應開關功能的Tic Tac電動趟門。八座空間充裕，變化多端，各個椅背更提供多達六個USB插頭。頂級Highway Star VIP版（$339,800）多了雙色車身、十氣袋、離子空氣淨化系統、環迴鏡頭連MOD動態探測器等，享受全面。