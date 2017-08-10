﻿奧克蘭最潮屋頂酒吧

貴為紐西蘭北島第一大城的奧克蘭（Auckland），人氣食肆林立，位於美麗港灣Viaduct Harbour的Dr. Rudi's，便是極具特色的一家，因為這裏環境一流、美食出色之餘，還有自家釀製的手工啤酒及供客人免費暢玩的保齡球球道！



文、圖：林逸 鳴謝：香港航空



曾作為舉世知名的美國盃帆船賽基地的漂亮灣區Viaduct Harbour，便是我到訪奧克蘭時最愛流連的區域之一，這裏泊滿帆船及遊艇，景致迷人，灣畔的多家食肆，也給我留下好印象，而這趟便在當地友人推介下，光顧去年11月才在碼頭入口處附近開業的型格酒吧餐廳Dr. Rudi's Rooftop Brewing。



顧名思義，Dr. Rudi's是家位於頂層的釀酒酒吧，厲害處是開業不到一年，已被評為奧克蘭的最佳屋頂酒吧，難怪我們一行八人在平日傍晚六時許抵達時，酒吧內已座無虛席，舉目盡是打扮得型格時尚的型男、美女。



自釀啤酒 免費碌Lane



這裏最矚目的，就是長長吧桌後面的六個巨型釀酒桶，據說在此便有多達一千公升的自家釀製手工啤酒存量，加上其他十一款生啤及多元化的飲料選擇，自然迅速成為當地人偷閒的好地方。這裏啤酒出色之餘，招牌海鮮盤更教人眼前一亮，食物上桌時竟由三位壯男侍應先後端來三個長木盤，分別盛着小龍蝦、生蠔、青口、炸魷魚等海鮮美食，絕對是份量及美味兼備。



更精采是同場除不時有DJ打碟及樂手獻唱，酒吧一隅竟然設有兩條保齡球球道供客人免費暢玩，結果大夥兒都邊喝着啤酒、邊享受久違了的「碌Lane」樂趣，為紐國之旅記下美好回憶。有意一試，Dr. Rudi's原來每天只打烊三小時，營業時間由早上七時至凌晨四時，實在相當厲害！



Dr. Rudi's Rooftop Brewing



地址： Level 2, 204 Quay Street,



Viaduct, Auckland



電話： 64 9 281 3862



時間： 07:00-04:00



網頁： www.drrudis.co.nz