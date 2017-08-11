﻿健怡藜麥素漢堡

香港人追求健康生活，不少人開始茹素，因此坊間素食店愈開愈多。尖沙咀厚福街新店2DP，以蔬菜及豆類製成素漢堡，賣相及味道都像牛肉漢堡，水準非常高，加上自家製茶味雪糕，成為茹素者開餐的熱點。 文、圖：朝朗



曾見識過不少富創意的素漢堡扒，以獨特食材代替牛肉漢堡扒，例如用炸豆腐塊、焗原隻大啡菇，甚至早前大熱的Beyond Meat食物科技素肉漢堡扒等入饌。新店2DP的漢堡扒則用藜麥、紅菜頭、蓮藕及豆來製成，咬開一看，外層為啡色，內裏是粉紅色，賣相像Medium熟度的牛扒。外層焗至微脆，內有紅菜頭的清甜，由於加入了蓮藕，口感軟腍黏身，有五分似肉的質感。



素漢堡扒不會出水，原來全靠總廚的功力，他曾在香港文華酒店工作多年，對製作新派西餐經驗到家。



解暑鐵觀音雪糕



另推介素All Day Breakfast，有齊蔬菜、牛角包、炒菇及炒蛋，尤其炒蛋做得非常軟滑，不遜著名茶餐廳的出品。炎夏熱浪逼人，最好是吃雪糕解暑。店內有一款自家製茶味雪糕，看似是製成綠茶的軟雪糕，入口才知是鐵觀音Gelato，以鐵觀音入饌，為甚麼賣相是綠色？原來店主特意回內地找尋合適茶葉製作雪糕，並嘗試以不同深淺程度炒過的茶葉製作，最後發現把淺炒過的青綠色鐵觀音茶葉磨成粉末加入雪糕中，能做到茶味甘濃又不失軟滑質感。如果喜歡特別口味，店內也有普洱、大白兔糖口味雪糕，消暑一流。



2DP



地址：尖沙咀厚福街



12至12號A



藍馬商業大廈地下



查詢：3705 9590