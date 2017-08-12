﻿二代Matebook 三線齊發

文、圖：B1807
先說延續上代二合一特色的Matebook E，繼續採用12吋2K IPS芒，機側保留着指紋Sensor，最大改動來自皮套鍵盤，全新轉軸可以調節最大160度的支撐角度，即使放在腿上使用，一樣可以有舒適顯示角度。規格方面，Matebook E用上第7代Core i5處理器，內置8GB記憶體及256GB SSD，雖然機身只有一個USB-C插口，但簡單接上MateDock 2擴充器，即可帶來USB、USB-C、HDMI及VGA等實用介面，若需要隨時塗鴉創作，亦可另購專用手寫筆MatePen。
至於Matebook X及Matebook D都是百分百Notebook，前者為13吋商務機款，重量只有1.05kg，賣點是電源掣整合指紋感應，開機後不用再驗證身份，節省時間；後者則配備15.6吋全高清芒，不但跟Matebook X一樣採用第7代Core i5-7200U，還內置GeForce 940MX獨立顯示卡，大幅提升多媒體及遊戲表現。值得一提的是，新Matebook系列全部備有Dolby音效加持，當中Matebook X及D更支援位置感更強的Dolby Atmos。
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