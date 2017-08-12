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﻿同場追加 AMI×Eastpak首度聯乘

2017-08-12 列印
AMI×Eastpak Topload $1,999
AMI×Eastpak Banana Waistbag $1,599
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　　今季AMI與Eastpak首次合作，設計了Padded、Topload，以及Banana Waistbag三款新作，當中Topload是實用性的多功能背包，以輕巧的尼龍面料製作，背部配附襯墊及可調較式肩帶，以減輕背部受壓，符合人體工學，而且袋身備有寬大收納空間，出外旅遊既實用又方便。另一款Banana Waistbag是經典Eastpak腰包Bum Bag的變奏版本，腰包前後設置多個拉鏈口袋，讓你收納各式日常用品，更配備多用途肩帶手挽帶，方便配搭各式造型。

AMI

地址：銅鑼灣百德新街53號地下                                                                

查詢：2662 1361
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