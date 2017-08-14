﻿Pump Up!啫喱唇妝

今季唇妝潮流着重通透感和光澤感，因此甜美亮麗的啫喱唇大行其道。晶熒剔透的Pump Up Lips，不但為櫻唇增添豐潤感覺，更能令輪廓變得立體，即時提升好氣息！



文︰Angel 圖︰黃幹文 模特兒︰Anna P.（Primo）



化妝、髮型︰Rainbow（Annie G.） 髮飾︰Alexandre Zouari



鮮紅唇色屬迷人色調，於雙唇掃上護唇油則能打造如啫喱般水潤效果，更覺甜美動人。Clarins凝亮護唇油最新推出的Pop Color色調，當中呈糖果熒光粉紅色及橙色的護唇油，新加入了pH智能顯色科技，智能色素會根據嘴唇肌膚pH值及濕度，顯現個人獨有的粉紅及橙色調，令櫻唇看起來健康自然。



如果想打造水光豐盈的妝效，推介帶有冰涼感及即時豐唇效果的薄荷綠色護唇油，能頓時增加雙唇的透明感。由於每款護唇油均加入了高效修護的植物精萃，能深層滋潤缺水唇部及撫平乾紋，所以除了單獨使用，大家亦可於化妝前敷個唇油Mask，唇紋會即時消失，亦可令唇妝更加持久。至於眼妝方面，藍色眼妝充滿動感，不妨以啡調混和，令彩藍眼妝更富層次感。



Clarins 2994 6238



Clinique 3188 1112



Givenchy 2115 9959



Lancome 2196 8321



Make Up For Ever 2154 1151



Shiseido 2234 7628