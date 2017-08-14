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  • 2017年8月14日 星期一
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﻿Pump Up!啫喱唇妝

2017-08-14 列印
■於全面塗上瞬效零毛孔美肌霜作妝前打底，令底妝更貼服。
Clarins Instant Smooth Perfecting Touch $270
■利用粉撲沾取適當份量的粉底，然後輕印全面。
Make Up For Ever UV Bright Cushion $340
■於顴骨位置輕掃上粉紅色胭脂，來提升好氣息。
Clinique Jonathan Adler Cheek Pop # Plum $220
■以幼身眼影筆將啡色眼影掃於眼尾末端位置，營造立體感。
Make Up For Ever Aqua XL Color Paint # M56 $210
■將具防水效果的藍色眼影掃於眼蓋位置。
Make Up For Ever Aqua XL Color Paint # M24 $210
■於蘋果肌位置加掃星鑽魅彩胭脂，提升光澤感，亦可令胭脂變得更有層次。
Givenchy Prisme Blush #06 Romantica $380
■沿着睫毛根部畫上幼身上眼線，眼線可防汗及防油，避免脫妝。
Shiseido Inkstoke Eyeliner $235
■塗上鮮紅色唇膏，締造奪目的唇妝。
Lancome Le Bisou # Olympia 1980 $260
■塗上加入薄荷精華油的護唇油，令雙唇即時變得豐盈。
Clarins Instant Light Lip Comfort Oil #06 Mint $220
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        今季唇妝潮流着重通透感和光澤感，因此甜美亮麗的啫喱唇大行其道。晶熒剔透的Pump Up Lips，不但為櫻唇增添豐潤感覺，更能令輪廓變得立體，即時提升好氣息！ 

文︰Angel　圖︰黃幹文 模特兒︰Anna P.（Primo）

化妝、髮型︰Rainbow（Annie G.）　髮飾︰Alexandre Zouari

        鮮紅唇色屬迷人色調，於雙唇掃上護唇油則能打造如啫喱般水潤效果，更覺甜美動人。Clarins凝亮護唇油最新推出的Pop Color色調，當中呈糖果熒光粉紅色及橙色的護唇油，新加入了pH智能顯色科技，智能色素會根據嘴唇肌膚pH值及濕度，顯現個人獨有的粉紅及橙色調，令櫻唇看起來健康自然。

  如果想打造水光豐盈的妝效，推介帶有冰涼感及即時豐唇效果的薄荷綠色護唇油，能頓時增加雙唇的透明感。由於每款護唇油均加入了高效修護的植物精萃，能深層滋潤缺水唇部及撫平乾紋，所以除了單獨使用，大家亦可於化妝前敷個唇油Mask，唇紋會即時消失，亦可令唇妝更加持久。至於眼妝方面，藍色眼妝充滿動感，不妨以啡調混和，令彩藍眼妝更富層次感。

Clarins　2994 6238

Clinique　3188 1112

Givenchy　2115 9959

Lancome　2196 8321

Make Up For Ever　2154 1151

Shiseido　2234 7628
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