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﻿表情符號玩味配飾

2017-08-14 列印
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  表情符號既有趣又充滿意思，多年來不少品牌都曾以此作設計概念，為產品增添玩味元素。最近水晶品牌Swarovski推出的Humorist系列，正是以表情符號作設計藍本，圖案鑲有黑色及銀色水晶，為經典笑面圖案增添華麗感。系列產品包括頸鏈、手鏈、匙扣、手袋掛飾等，可輕易打造充滿活力的造型，最啱時尚潮人。文︰Angel

查詢︰2111 0078
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