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﻿法式經典手袋抵港

2017-08-14 列印
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　　秋裝上巿，手袋背包也得襯上新季裝束，全新Mademoiselle Longchamp側揹袋採用細緻的頂級小牛皮為素材，配上玩味穿孔裝飾，立時令Total Look變得型格典雅。而袋身的精巧細節亦值得留意，包括經典鎖釦以及袋身的琺瑯火漆蠟印，將品牌的經典設計重現。至於兩條長短肩帶設計，讓用家既可側揹，也可手提，非常方便。系列備有多色供選擇，包括黑色、灰色、酒紅色及黃色，色系容易配搭，無論襯上牛仔褲或斯文裙款，都非常出色。文︰Angel

查詢︰2829 2775
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