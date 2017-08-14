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﻿黑蜂護肌奧秘

2017-08-14 列印
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  坊間不少美容產品都加入蜂蜜成份，最近Guerlain新推的蜂皇水凝黑蜂活肌蜜則採用不一般的黑蜂蜜來提煉，比一般蜂蜜更珍貴。這種烏埃尚島黑蜂蜂蜜可促進肌膚保護屏障的重建，以提升肌膚修護功能。香港空氣污染嚴重，肌膚變得容易敏感，為肌膚提高抵抗力，皮膚自然能順利迎接轉季天氣啦。

售價︰$765 文︰Angel

查詢︰2869 1552
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