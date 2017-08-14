﻿北海道直送 鮮嚐未來牛

燒肉店有很多種，不過管他日式、韓式或美式，最重要還是燒肉的品質！北海道過江龍新店燒肉火藏，以日本和牛與荷蘭乳牛的混血「未來牛」作主打，成功榮獲2012年及2017年的「米芝蓮車胎人美食推介」（北海道特別版），相信很快便會成為本地「牛魔王」的口袋餐廳了！



文：李泳烔 圖：黃幹文



新店選擇落戶圓方，原來是該商場另一家日本餐廳推薦給燒肉火藏的社長柏葉晴良，餐廳其中一個最大特色，就是「Farm to Table」，未來牛由餐廳於北海道的自家農場Oakleaf直接送抵香港分店，以確保質素。



特色燒肉選擇豐富



未來牛的飼料加入粟米、米糠、啤酒糟等天然食材，最特別是添加了香草，以及飼養期縮短至二十五至二十六個月便推出市場。如同其他燒肉店一樣，餐廳亦將牛肉細分成不同部份，精選燒肉盛合便有四個部份，包括牛柳、牛肋骨、牛腿肉及肩脊肉。記者認為啖啖肉又厚身的牛腿肉最好吃，能保持油份卻不會太膩，愛油花的就不要錯過；不知是否燒的時間不夠長，肩脊肉較韌，令記者有點失望。



除了未來牛，餐廳還有不少特色燒肉選擇，例如五日市豬肉，同樣來自北海道，當地一百頭豬大約只有三頭屬這貴重級數，可以選擇豬肉眼、豬腩肉等，價錢合理，豬味濃厚，加上燒汁後更是惹味。岩手縣地雞的雞腿肉彈牙嫩滑，是少有的口感。另有兩款薯仔料理，以北海道十勝尾藤農產薯仔入饌，當中暖水牛芝士薯仔帶有香濃牛奶味，加上面層芝士，「邪惡」滋味，是愛吃薯仔者的最愛。



餐廳走中價路線，較坊間連鎖店昂貴，但無論服務員或食物質素亦較高，每位平均消費約五百元，可惜地點不算就腳，不然肯定吸引更多「牛魔王」來幫襯。



燒肉火藏



地址：尖沙咀柯士甸道西



1號圓方1樓



1086號舖



查詢：2682 3913