﻿親親大自然 富士山下露營樂

富士山乃東瀛第一高峰，更被日本人視為聖山，每逢此刻夏日的開山季節，都會引來絡繹不絕的登山客，可是除卻「攻頂」，大家原來還可在富士山山麓一嘗豪華野營的滋味，當中不論在綠林間作「森呼吸」，或是透過營火自製美食，甚至是在動物王國騎馬、餵羊駝，都能享盡富士山下的自然美！



文：韋利 圖：韋利、KKday 鳴謝：KKday



期間限定豪華Glamping



富士山橫跨本州山梨及靜岡兩縣，而我這趟露營的地點，便是靜岡縣富士市的富士山こどもの國（富士山兒童之國）。乍聽其名，以為這裏只是個適合孩子們玩樂的親子樂園，但經了解後才知這個廣達四千平方米的戶外園地，除設有大量自然遊樂設施，夏日更有期間限定的露營場地，讓客人在9月底前，都有機會在富士山下體驗三日兩夜的豪華Glamping樂趣。



從JR新富士站登上接送專車來到營地，已發現在一片私隱度極高的翠綠森林中，已搭建起五、六個型格豪華的印第安式帳篷，讓客人在此與大自然為伍，可惜到訪時天氣不太理想，濃霧竟把整個富士山都藏起來！雖然天不造美，看不到雄偉的富士山，幸好在日本專業露營達人牧野光太（Maki）的悉心安排下，營地環境還是教人感到極為滿意。好像在直徑五米的寬敞圓形帳篷內，不但有山系色彩佈置，更置有舒適的雙人氣墊牀，絕對不用擔心夜間難以入眠。只是更教我喜出望外的，還是在一眾帳篷中央的巨型天幕，內有吊牀及繽紛的露營家具，不論午後在此安逸小歇，或是晚上點起營火把酒談天，都能與自然融為一體！



動物樂園 騎馬餵飼



在富士山兒童之國露營，絕對是親親大自然的好機會，由於偌大園區位處茂密森林世界，大家都可盡情感受綠意，園區內的草原之國除建有綠林步道，更有花之谷、草原迷宮等設施，較特別是由於在富士山地區，還可在四周發現火山熔岩留下的痕迹，園區也利用熔岩建起爆裂火山及熔岩谷等遊樂園地供人暢玩，然而論到最可愛的好去處，個人便鍾情名為まきば（牧場）的動物園地。



這裏飼養了許多動物，由羊駝、驢子、馬匹等等，種類眾多，單是遠觀可愛的山羊，或是古怪羊駝的趣致姿態，便已相當治瘉。更難得是你還可以與動物來趟近距離接觸，大家不但可在開放式的環境接觸羊群，也可買來紅蘿蔔或動物飼料親手餵飼牠們，只見大多數動物看見我們手持美食，都變得格外「親切」，眾人此時都爭相與牠們Selfie呢！此外，園地內更設有沙圈，客人只要付費便可一嚐騎馬樂趣，看着小朋友們騎在小馬上的興奮神情，足教人把繁忙鬧市的疲累一掃而空！



地道食材 自製美饌



豪華野營除講求舒適，美食也是重要一環，在這方面，這趟入住的營地便相當出色。我們下榻期間，Maki的團隊便為我們安排豐富多樣的美食體驗，原來營地供應的美食，悉數選用富士山在地鮮美食材炮製，由富士港灣現捕的海產、區內的愛鷹和牛，甚至是優格豬、土雞蛋及現採新鮮蔬菜等等，均為地道物產，堪稱完全富士滋味。首晚的燒烤美饌已是驚喜萬分，烤牛肋肉、燒和牛等固然惹味可口，大盆混入地道白飯魚炮製的西班牙海鮮飯，更是別具獨特和式風味，加上香氣十足的鐵鑄鍋燉肉、超級甘甜的燒粟米，以及和味濃郁的燒魚及雜菜鮮菇，美味豐富，絕對叫人捧腹而回！



水之國內 泛舟垂釣



在富士山下露營，大家除可在綠林內盡情暢玩，更可一嘗水上遊趣。原來入住營地的客人，都獲安排來到約距半小時車程的天母溫泉浸浴，這個富士溫泉設施，設有多個特色風呂，能讓人沐浴身心，加上對着富士山及駿河灣美景入浴，更可洗盡一天的疲累。



可是對小朋友來說，最吸引更是園地內的水之國，這裏既有極淺水的區域，適合幼童輕鬆玩水，旁邊較深的小湖泊，則可讓人一嘗划艇的滋味。我們到訪時縱然遇上大霧，可是興之所至，團友們仍然決意泛舟湖上，煙雨迷濛的湖上體驗，也算是趟難忘經歷！在水之國另一方，還有供人一試垂釣樂趣的湖泊，大家只要在旁邊租借用具，便可在湖中釣鱒魚，以為利用簡單的竹竿釣魚會極困難，但在現場所見，就是小朋友也經常得手，最後大家更可把豐富的「戰利品」拿到旁邊的燒烤場即席烤製，絕對是食、玩兼備的有趣自然體驗！



富士山こどもの國



地址：靜岡縣富士市桑崎1015



電話：81 545 22 5555



網頁：www.kodomo.or.jp



旅遊備忘



持BNO護照或特區護照入境日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



香草航空由香港至東京成田機場，單程票價288港元起，未連稅項、行李託運費及其他附加費用。



網頁：www.vanilla-air.com/hk/



KKday推出期間限定的富士山親子豪華露營三日兩夜行程，入住富士山こどもの國豪華營地帳篷兩晚連早、午、晚三餐，四人入住一營，每位4,343港元起。



網頁：www.kkday.com/zh-hk/product/8376



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）