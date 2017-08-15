﻿夏日滋味 料理新瀛式

近月東瀛風強勢襲港，日本料理店相繼啟業，風味各具特色，無論壽司、爐端燒或日法Fusion菜均應有盡有。令Fifi食過翻尋味的是坐落於中環商廈的小店Sushi Ono。餐廳開業半年已成為朋友圈的新寵，這兒的廚師發辦（Omakase）食材新鮮，性價比高。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



早前，Fifi嚐了這兒的午餐Omakase，水準的確不俗。頭盤是醃漬刺身三重奏，山葵帶子刺身用上醬油檸檬汁提鮮，橄欖油醃漬鯛魚伴紫菜絲吃，更添香氣口感，免治吞拿魚腩配合泛着橘光的馬糞海膽和日本豆腐，口感綿滑，吃來齒頰留香。



接下來的各款刺身同樣滋味，中吞拿魚腩入口即溶、油脂滿溢；金目鯛外層經炙燒後，咬下去微脆，逼出豐盛的油脂，凸顯魚肉的鮮甜；間八魚卷夾着昆布，口感味道截然不同。另一道北海道鱈場蟹肉質緊緻，味道清淡。壽司亦令人回味，魴魚壽司肉質緊實，而掃上醬油的烏貝壽司則口感軟韌。



一流食材 舌尖滿足



Fifi偏好小店的壽司，其後重臨用餐便索性點了Sushi Omakase。其中的醬油漬吞拿魚壽司令人回味無窮，吞拿魚沿用古法Akami Zuke，塗上醬油味淋醃漬，口感順滑，味道更濃郁。接下來的梭子魚壽司，魚皮雖厚但油脂豐盛，先輕輕炙燒為外層添上焦香口感，讓油脂溶化、滲入魚肉及壽司米飯，油香四溢且口感豐盛。



另一道甘海老壽司，海老味道清淡鮮甜，佐以黑松露同吃，陣陣樸實的土壤香氣更突出海老鮮味。筆者吃畢後，亦品嚐了油脂平均、口感滑溜的中拖羅壽司。最後一道則是期待已久的馬糞海膽軍艦，海膽味道鮮甜、質感幼滑，吃罷口腔內充滿海水的鹹鮮甘香，口感微妙，舌尖滿足。



鮨野Sushi Ono



地址：中環士丹利街11號9樓



電話：2521 0008



收費：A/Lunch Omakase（$780）



B/Sushi Omakase（$330）