﻿聲音導航 蒙眼纜車善心遊

昂坪360纜車沿途風光明媚，除可以視覺細賞，原來還能用心感受！下月舉辦的首個蒙眼纜車體驗日，將會由同行導賞員以聲音導航，讓你感受不一樣的美景，同時體驗視障人士活在黑暗的感覺，最重要是可為慈善出一分力！文：Ki 圖：黃頌偉



是次纜車活動得到不同單位的傾力協助，受惠機構奧比斯的香港總幹事劉慧思表示，希望活動能讓大眾親身體驗視障人士活於黑暗之中的困難和感受，並明白眼睛健康的重要性。記者出席早前的蒙眼纜車體驗試行日，在場人士先獲派發一個眼罩，並與同行聲音導賞員一起登上纜車，進入黑暗世界，展開這趟不一樣的感官之旅。



用心幻想周遭美景



為了讓大家可以在看不見的情況下感受美景，今次港青基信書院聯同大嶼山另外四所中學，合共招募了約六十名中學生擔任聲音導賞員，而他們每一位於出發前，都會預先接受電台節目主持車淑梅的說話指導，希望能繪形繪聲的為旅客生動描述大嶼山自然生態、東涌灣和香港國際機場的景致，在大家腦海中營造豐富景象。



經過約十五分鐘行程，期間雖然眼前一片黑暗，不能如往常般遠眺纜車外景觀，但記者反而感受到平日忽略的車廂內微風、陽光日照暖意、清新大自然氣息，以及人在半空而纜車緩緩向前移動的感覺，加上生動聲音導航，作為一個視力健全的人，確是一個另類而愉快的遊歷體驗。是次同行，還有現於香港中文大學主修聲樂的視障人士蕭凱恩：「雖然我失去了視力，但我覺得上天很公平，今次是我第一次搭纜車，我一樣可以聽得見、嗅得到、摸得到美麗事物，加上學生導賞員的精采描述，可以幻想周遭的美景有多吸引！」



同場活動豐富有趣



將於9月舉行的蒙眼纜車體驗活動當日，將會有多項活動同時舉行，既可做善事幫助有需要人士，也可乘坐來回纜車，玩盡大會舉辦以護眼作主題的360嘉年華，期間更有不少團體送出禮物，以示支持。其中「小小纜車工程師訓練學堂」活動，將展示以昂坪纜車真實組件製作而成的機電模擬裝置，小朋友們除可化身成維修工程人員，從中了解纜車運作，在場職員更會講解當中的冷知識。



此外，「奧比斯小小飛行醫院」亦會首次於昂坪市集現身，屆時參與的小孩們可進行角色扮演，選擇當上纜車工程師、機師、醫生或護士，在纜車佈景前拍照留念，並會獲贈證書。首五百名報名的小朋友，可以參加《睛彩纜車設計》比賽，不但可獲得Faber-Castell贊助的顏色筆作小禮物，當日更有導師指導如何在拼畫卡填上顏色，作品會即場合併成大型佈置。順帶一提，每位參加的來賓也可獲小食換領券，換領名廚梁偉富及朱古力甜品師古嘉俊主理的護眼杞子桂花糕及法式藍莓蛋糕，趁機大快朵頤！



360愛分享大使─蒙眼纜車體驗



日期：9月23日（六）



售價：$360/二人親子套票（包括一名成人及一名三至十一歲小童）、$225/成人套票、$135/小童套票



報名：www.orbis.org/np360event