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﻿同場加映 未來鼠王戰

2017-08-16 列印
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　　提起慈善活動，置地公司年度慈善盛事「鼠戰中環」將於10月15日（日）在中環遮打道舉行，參賽者須以接力方式穿梭中環核心商業區，勇闖八個以職場生涯為主題的障礙賽段，鬥智兼鬥力，平日鮮有機會在中環鬧市玩遊戲，這項慈善活動除了適合中環上班族玩外，更特別設有五至十歲兒童參加的「未來鼠王戰」。截止報名日期為9月15日（五）。

查詢：www.CENTRALratrace.com
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