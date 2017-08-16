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﻿夜間跑步功能帽

2017-08-16 列印
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　　New Era為一眾夜間跑友推出全新Night Runner帽子，系列帽型以五片式無結構設計，易於折疊收藏，而尼龍質料極具防水功能。反光設計是夜跑裝備細節，另帽身印有New Era縮寫「NE」或「ORIGINATORS」，帽背和帽簷邊則採用反光包邊，左側更繡上New Era反光刺繡標誌，可謂夜間跑步人士必備帽子！文：Ki

售價：$299　查詢：2618 6923
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