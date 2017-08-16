前晚看許冠傑與譚詠麟合作的演唱會，入場前，紅館門口見到一位熟口熟面的仁兄，正自徬徨。我望真一眼，這位熟口熟面的仁吧兄正是同文的余伯樂，我連隨叫他一聲，問他徬徨甚麼？怪不得，原來他手上票就有三張，人卻得一個，約好了他的朋友臨時臨急說來不了，他自然徬徨。可惜我自己已買了票，否則也不會到場，想幫忙也無辦法。問他如何打算，他道如果仍找不到伴，他自己也不看了。我說這演唱會一票難求，豈不可惜？伯樂兄苦笑了一下，繼續忙於打電話找人救急，我自也不便多作打擾，話別便轉過身。最終伯樂兄如何了事，我待下次見面再問。 這個演唱會是一次集體回憶，唱的全是老歌，捧場的人無不耳熟能詳，再者兩位巨星踏慣台...

2017-08-16