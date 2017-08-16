 Advertisement
  • 2017年8月16日 星期三
  • 30º
  • 76%
熱門： 林子健興德洗頭水反東北發展消委會

日報新聞 > 副刊

﻿超輕便攜筆電

2017-08-16 列印
Previous Next

　　在日本極受網民歡迎的手提電腦GPD Pocket終於登陸香港，最大特色是機身相當輕巧，尺吋為180×106×18.5mm，重量僅為480g。機身採用7吋16：10輕觸式熒幕，解析度達1,920×1,200。處理器方面，採用X7-Z8750INTEL ATOM，有效節省電源，其內置7,000mAh電量，可供操作12小時，另記憶體容量達8GB，內置容量則有128GB，足可應付一般用家需求。文：Ki

售價：$4,180　查詢：9546 8767
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd